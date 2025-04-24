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Британия ввела новый пакет санкций антироссийских санкций
Британия ввела новый пакет санкций антироссийских санкций - 24.04.2025, ПРАЙМ
Британия ввела новый пакет санкций антироссийских санкций
Великобритания ввела новый пакет санкций в отношении России, в него вошли 150 торговых ограничений, сообщило в четверг британское посольство в РФ. | 24.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-24T14:02+0300
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МОСКВА, 24 апр – ПРАЙМ. Великобритания ввела новый пакет санкций в отношении России, в него вошли 150 торговых ограничений, сообщило в четверг британское посольство в РФ. "В целом новый пакет содержит 150 торговых санкций против РФ", - говорится в сообщении дипмиссии в Telegram. Отмечается, что среди попавших под эмбарго продуктов - программное обеспечение "для поиска и эксплуатации новых нефтяных и газовых скважин". Как сообщает издание Politico, Лондон также запрещает экспорт в РФ химикатов, электроники, машинного оборудования и металлов. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель западных стран - ухудшить жизнь миллионов людей.
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Британия ввела новый пакет санкций антироссийских санкций
Посольство Британии в России: в новый пакет санкций вошли 150 торговых ограничений
МОСКВА, 24 апр – ПРАЙМ. Великобритания ввела новый пакет санкций в отношении России, в него вошли 150 торговых ограничений, сообщило в четверг британское посольство в РФ.
"В целом новый пакет содержит 150 торговых санкций против РФ", - говорится в сообщении дипмиссии в Telegram.
Отмечается, что среди попавших под эмбарго продуктов - программное обеспечение "для поиска и эксплуатации новых нефтяных и газовых скважин".
Как сообщает издание Politico, Лондон также запрещает экспорт в РФ химикатов, электроники, машинного оборудования и металлов.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель западных стран - ухудшить жизнь миллионов людей.
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