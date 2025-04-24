Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Британия ввела новый пакет санкций антироссийских санкций - 24.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250424/sanktsii-856994622.html
Британия ввела новый пакет санкций антироссийских санкций
Британия ввела новый пакет санкций антироссийских санкций - 24.04.2025, ПРАЙМ
Британия ввела новый пакет санкций антироссийских санкций
Великобритания ввела новый пакет санкций в отношении России, в него вошли 150 торговых ограничений, сообщило в четверг британское посольство в РФ. | 24.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-24T14:02+0300
2025-04-24T14:02+0300
экономика
россия
запад
москва
владимир путин
telegram
politico
великобритания
санкции против рф
https://cdnn.1prime.ru/img/76355/31/763553111_0:293:5616:3452_1920x0_80_0_0_2565ba788910ae9b7b5a2ed599ebd32f.jpg
МОСКВА, 24 апр – ПРАЙМ. Великобритания ввела новый пакет санкций в отношении России, в него вошли 150 торговых ограничений, сообщило в четверг британское посольство в РФ. "В целом новый пакет содержит 150 торговых санкций против РФ", - говорится в сообщении дипмиссии в Telegram. Отмечается, что среди попавших под эмбарго продуктов - программное обеспечение "для поиска и эксплуатации новых нефтяных и газовых скважин". Как сообщает издание Politico, Лондон также запрещает экспорт в РФ химикатов, электроники, машинного оборудования и металлов. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель западных стран - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://1prime.ru/20250423/sanktsii-856958934.html
запад
москва
великобритания
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76355/31/763553111_312:0:5304:3744_1920x0_80_0_0_9f58e8d2ef340f23d2aa9e1d380de15c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, запад, москва, владимир путин, telegram, politico, великобритания, санкции против рф
Экономика, РОССИЯ, ЗАПАД, МОСКВА, Владимир Путин, Telegram, Politico, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, санкции против РФ
14:02 24.04.2025
 
Британия ввела новый пакет санкций антироссийских санкций

Посольство Британии в России: в новый пакет санкций вошли 150 торговых ограничений

© fotolia.com / Stefan Ataman#Флаг Великобритании
#Флаг Великобритании - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2025
© fotolia.com / Stefan Ataman
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 апр – ПРАЙМ. Великобритания ввела новый пакет санкций в отношении России, в него вошли 150 торговых ограничений, сообщило в четверг британское посольство в РФ.
"В целом новый пакет содержит 150 торговых санкций против РФ", - говорится в сообщении дипмиссии в Telegram.
Отмечается, что среди попавших под эмбарго продуктов - программное обеспечение "для поиска и эксплуатации новых нефтяных и газовых скважин".
Как сообщает издание Politico, Лондон также запрещает экспорт в РФ химикатов, электроники, машинного оборудования и металлов.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель западных стран - ухудшить жизнь миллионов людей.
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2025
В ЕК заявили, что работают над 17-м пакетом антироссийских санкций
Вчера, 15:08
 
ЭкономикаРОССИЯЗАПАДМОСКВАВладимир ПутинTelegramPoliticoВЕЛИКОБРИТАНИЯсанкции против РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала