https://1prime.ru/20250424/sbp-856996245.html
Россияне нарастили число операций через СБП
Россияне нарастили число операций через СБП - 24.04.2025, ПРАЙМ
Россияне нарастили число операций через СБП
Россияне в первом квартале 2025 года провели 4,1 миллиарда операций через Систему быстрых платежей (СБП), что в 1,6 раза больше уровня аналогичного периода... | 24.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-24T14:17+0300
2025-04-24T14:17+0300
2025-04-24T14:23+0300
банк россии
сбп
https://cdnn.1prime.ru/img/84201/65/842016594_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cce426519edbfc09620077e119a5f42c.jpg
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Россияне в первом квартале 2025 года провели 4,1 миллиарда операций через Систему быстрых платежей (СБП), что в 1,6 раза больше уровня аналогичного периода прошлого года, сообщает Банк России."По итогам I квартала 2025 года через СБП граждане провели 4,1 миллиарда операций на сумму 22,6 триллиона рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатели увеличились в 1,6 и 2,1 раза соответственно", - сообщает регулятор.
https://1prime.ru/20250410/sbp-856564450.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84201/65/842016594_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3150cd84e23ff50cd9d2bc0d2e5aab14.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сбп
Россияне нарастили число операций через СБП
ЦБ: россияне в первом квартале провели 4,1 миллиарда операций через СБП
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Россияне в первом квартале 2025 года провели 4,1 миллиарда операций через Систему быстрых платежей (СБП), что в 1,6 раза больше уровня аналогичного периода прошлого года, сообщает Банк России.
"По итогам I квартала 2025 года через СБП граждане провели 4,1 миллиарда операций на сумму 22,6 триллиона рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатели увеличились в 1,6 и 2,1 раза соответственно", - сообщает регулятор.
НСПК зафиксировал увеличение времени обработки операций через СБП