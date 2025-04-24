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Россияне нарастили число операций через СБП - 24.04.2025, ПРАЙМ
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Россияне нарастили число операций через СБП
Россияне нарастили число операций через СБП - 24.04.2025, ПРАЙМ
Россияне нарастили число операций через СБП
Россияне в первом квартале 2025 года провели 4,1 миллиарда операций через Систему быстрых платежей (СБП), что в 1,6 раза больше уровня аналогичного периода... | 24.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-24T14:17+0300
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банк россии
сбп
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Россияне в первом квартале 2025 года провели 4,1 миллиарда операций через Систему быстрых платежей (СБП), что в 1,6 раза больше уровня аналогичного периода прошлого года, сообщает Банк России."По итогам I квартала 2025 года через СБП граждане провели 4,1 миллиарда операций на сумму 22,6 триллиона рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатели увеличились в 1,6 и 2,1 раза соответственно", - сообщает регулятор.
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сбп
Банк России, СБП
14:17 24.04.2025 (обновлено: 14:23 24.04.2025)
 
Россияне нарастили число операций через СБП

ЦБ: россияне в первом квартале провели 4,1 миллиарда операций через СБП

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСБП
СБП - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Россияне в первом квартале 2025 года провели 4,1 миллиарда операций через Систему быстрых платежей (СБП), что в 1,6 раза больше уровня аналогичного периода прошлого года, сообщает Банк России.
"По итогам I квартала 2025 года через СБП граждане провели 4,1 миллиарда операций на сумму 22,6 триллиона рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатели увеличились в 1,6 и 2,1 раза соответственно", - сообщает регулятор.
%Логотип Системы быстрых платежей (СБП) - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2025
НСПК зафиксировал увеличение времени обработки операций через СБП
10 апреля, 18:29
 
Банк РоссииСБП
 
 
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