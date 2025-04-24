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Россияне нарастили число операций через СБП

Россияне нарастили число операций через СБП - 24.04.2025, ПРАЙМ

Россияне нарастили число операций через СБП

Россияне в первом квартале 2025 года провели 4,1 миллиарда операций через Систему быстрых платежей (СБП), что в 1,6 раза больше уровня аналогичного периода... | 24.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-24T14:17+0300

2025-04-24T14:17+0300

2025-04-24T14:23+0300

банк россии

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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Россияне в первом квартале 2025 года провели 4,1 миллиарда операций через Систему быстрых платежей (СБП), что в 1,6 раза больше уровня аналогичного периода прошлого года, сообщает Банк России."По итогам I квартала 2025 года через СБП граждане провели 4,1 миллиарда операций на сумму 22,6 триллиона рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатели увеличились в 1,6 и 2,1 раза соответственно", - сообщает регулятор.

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