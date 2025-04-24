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Минцифры не планирует запрещать мессенджеры, чтобы бороться с мошенниками - 24.04.2025, ПРАЙМ
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Минцифры не планирует запрещать мессенджеры, чтобы бороться с мошенниками
Минцифры не планирует запрещать мессенджеры, чтобы бороться с мошенниками - 24.04.2025, ПРАЙМ
Минцифры не планирует запрещать мессенджеры, чтобы бороться с мошенниками
Минцифры России не планирует запрещать мессенджеры, чтобы бороться с мошенниками, этих целей можно добиться набором регуляторных мер, сообщил глава министерства | 24.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-24T11:46+0300
2025-04-24T11:46+0300
россия
москва
максут шадаев
госдума
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Минцифры России не планирует запрещать мессенджеры, чтобы бороться с мошенниками, этих целей можно добиться набором регуляторных мер, сообщил глава министерства Максут Шадаев на конференции "Телеком Будущего 2025". "Нам кажется, что целым набором регуляторных мер мы можем обеспечить безопасное использование мессенджеров, не запрещая их в целом как класс. Понятно, что лишив интернета, мы бы сразу всех запретили. Таких планов нет у нас. Мы пытаемся найти баланс между сохранением комфортности использования привычных сервисов для наших граждан и снижением возможности для мошенников по обману", - сказал Шадаев. В конце марта Госдума уже приняла закон о противодействии телефонному мошенничеству. Им в том числе устанавливается запрет сотрудникам госорганов, банков и операторов связи общаться с клиентами через иностранные мессенджеры, вводится обязательная маркировка звонков от организаций. Кроме того, вводится институт уполномоченного представителя при проведении банковских операций и обязанность банков распространять антифрод-мероприятия на банкоматы. Тогда же Шадаев заявлял, что Минцифры планирует летом подготовить новый пакет мер по противодействию мошенничеству, а осенью внести его в Госдуму.
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россия, москва, максут шадаев, госдума
РОССИЯ, МОСКВА, Максут Шадаев, Госдума
11:46 24.04.2025
 
Минцифры не планирует запрещать мессенджеры, чтобы бороться с мошенниками

Шадаев: Минцифры не намерен запрещать мессенджеры, чтобы бороться с мошенниками

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкИконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона.
Иконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона. - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Минцифры России не планирует запрещать мессенджеры, чтобы бороться с мошенниками, этих целей можно добиться набором регуляторных мер, сообщил глава министерства Максут Шадаев на конференции "Телеком Будущего 2025".
"Нам кажется, что целым набором регуляторных мер мы можем обеспечить безопасное использование мессенджеров, не запрещая их в целом как класс. Понятно, что лишив интернета, мы бы сразу всех запретили. Таких планов нет у нас. Мы пытаемся найти баланс между сохранением комфортности использования привычных сервисов для наших граждан и снижением возможности для мошенников по обману", - сказал Шадаев.
В конце марта Госдума уже приняла закон о противодействии телефонному мошенничеству. Им в том числе устанавливается запрет сотрудникам госорганов, банков и операторов связи общаться с клиентами через иностранные мессенджеры, вводится обязательная маркировка звонков от организаций. Кроме того, вводится институт уполномоченного представителя при проведении банковских операций и обязанность банков распространять антифрод-мероприятия на банкоматы.
Тогда же Шадаев заявлял, что Минцифры планирует летом подготовить новый пакет мер по противодействию мошенничеству, а осенью внести его в Госдуму.
Дума
В Госдуме рассказали о новом пакете мер по борьбе с мошенниками
11:25
 
РОССИЯМОСКВАМаксут ШадаевГосдума
 
 
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