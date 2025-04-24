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Всемирный банк выделил Украине 51 миллиард долларов финансовой помощи
Всемирный банк выделил Украине 51 миллиард долларов финансовой помощи - 24.04.2025, ПРАЙМ
Всемирный банк выделил Украине 51 миллиард долларов финансовой помощи
Всемирный банк с февраля 2022 года мобилизовал для Украины 51 миллиард долларов финансовой помощи, из них 30,7 миллиарда долларов – это безвозвратные гранты,... | 24.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-24T13:18+0300
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Всемирный банк с февраля 2022 года мобилизовал для Украины 51 миллиард долларов финансовой помощи, из них 30,7 миллиарда долларов – это безвозвратные гранты, сообщил в четверг украинский премьер Денис Шмыгаль. "Украина и Всемирный банк продолжат реализацию совместных проектов. Всего с (февраля 2022 года - ред.) Всемирный банк мобилизовал для Украины 51 миллиард долларов финансовой помощи. Из них 30,7 миллиарда долларов – это безвозвратные гранты", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале. По его словам, благодаря созданному Всемирным банком целевому фонду поддержки, восстановления и реформирования Украины (URTF) уже мобилизовано почти 2 миллиарда долларов. Шмыгаль уточнил, что в рамках фонда реализуются проекты по восстановлению в сферах транспортной инфраструктуры (RELINC), энергетики (Re-Power), здравоохранения (Heal Ukraine), сельского хозяйства (ARISE) и восстановления жилья (HOPE). Украина, столкнувшаяся с рекордным дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд. Между тем, на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования. Владимир Зеленский жаловался на отсутствие денег на Украине для производства собственного вооружения и замедленное поступление западной помощи.
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финансы, украина, москва, запад, денис шмыгаль, владимир зеленский, всемирный банк, мвф
Экономика, Финансы, УКРАИНА, МОСКВА, ЗАПАД, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Всемирный банк, МВФ
Всемирный банк выделил Украине 51 миллиард долларов финансовой помощи
Шмыгаль: Всемирный банк мобилизовал для Украины 51 миллиард долларов помощи
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Всемирный банк с февраля 2022 года мобилизовал для Украины 51 миллиард долларов финансовой помощи, из них 30,7 миллиарда долларов – это безвозвратные гранты, сообщил в четверг украинский премьер Денис Шмыгаль.
"Украина и Всемирный банк продолжат реализацию совместных проектов. Всего с (февраля 2022 года - ред.) Всемирный банк мобилизовал для Украины 51 миллиард долларов финансовой помощи. Из них 30,7 миллиарда долларов – это безвозвратные гранты", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.
По его словам, благодаря созданному Всемирным банком целевому фонду поддержки, восстановления и реформирования Украины (URTF) уже мобилизовано почти 2 миллиарда долларов. Шмыгаль уточнил, что в рамках фонда реализуются проекты по восстановлению в сферах транспортной инфраструктуры (RELINC), энергетики (Re-Power), здравоохранения (Heal Ukraine), сельского хозяйства (ARISE) и восстановления жилья (HOPE).
Украина, столкнувшаяся с рекордным дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд. Между тем, на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования. Владимир Зеленский жаловался на отсутствие денег на Украине для производства собственного вооружения и замедленное поступление западной помощи.
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