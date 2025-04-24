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СМИ: европейские чиновники опасаются срыва саммита НАТО по Украине
СМИ: европейские чиновники опасаются срыва саммита НАТО по Украине - 24.04.2025, ПРАЙМ
СМИ: европейские чиновники опасаются срыва саммита НАТО по Украине
Европейские чиновники опасаются, что разногласия по поводу предложенного президентом США Дональдом Трампом проекта урегулирования на Украине подвергнут... | 24.04.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Европейские чиновники опасаются, что разногласия по поводу предложенного президентом США Дональдом Трампом проекта урегулирования на Украине подвергнут испытаниям двусторонние отношения столиц Европы с Соединенными Штатами, подорвут трансатлантическую безопасность и сорвут саммит НАТО, который должен пройти в конце июня, сообщает газета Financial Times. Как уточняет издание, настойчивые требования Трампа о том, чтобы Украина официально признала Крым российским в рамках мирного соглашения с Россией, "внезапно поставили европейские столицы перед мучительным выбором: оставаться на стороне Киева или встать на сторону Вашингтона". "Некоторые европейские чиновники опасаются, что разногласия по поводу одностороннего проекта соглашения администрации Трампа подвергнут испытанию двусторонние отношения с Лондоном, Берлином и другими столицами, подорвут трансатлантическую безопасность и потенциально сорвут саммит НАТО в конце июня", - пишет газета. Во вторник газета Washington Post со ссылкой на источники отметила, что США на встрече по урегулированию украинского конфликта, которая должна была состояться в среду в Лондоне, собирались предложить европейским странам и Украине признать Крым российским, при этом союзники киевского режима надеялись в обмен получить гарантии безопасности для Украины. В среду Трамп обрушился с критикой на Владимира Зеленского, заявив, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.
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украина, крым, сша, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, нато, financial times, washington post
Политика, УКРАИНА, КРЫМ, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин, НАТО, Financial Times, Washington Post
СМИ: европейские чиновники опасаются срыва саммита НАТО по Украине
FT: европейские чиновники опасаются, что разногласия по Украине сорвут саммит НАТО
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Европейские чиновники опасаются, что разногласия по поводу предложенного президентом США Дональдом Трампом проекта урегулирования на Украине подвергнут испытаниям двусторонние отношения столиц Европы с Соединенными Штатами, подорвут трансатлантическую безопасность и сорвут саммит НАТО, который должен пройти в конце июня, сообщает газета Financial Times.
Как уточняет издание, настойчивые требования Трампа о том, чтобы Украина официально признала Крым российским в рамках мирного соглашения с Россией, "внезапно поставили европейские столицы перед мучительным выбором: оставаться на стороне Киева или встать на сторону Вашингтона".
"Некоторые европейские чиновники опасаются, что разногласия по поводу одностороннего проекта соглашения администрации Трампа подвергнут испытанию двусторонние отношения с Лондоном, Берлином и другими столицами, подорвут трансатлантическую безопасность и потенциально сорвут саммит НАТО в конце июня", - пишет газета.
Во вторник газета Washington Post со ссылкой на источники отметила, что США на встрече по урегулированию украинского конфликта, которая должна была состояться в среду в Лондоне, собирались предложить европейским странам и Украине признать Крым российским, при этом союзники киевского режима надеялись в обмен получить гарантии безопасности для Украины.
В среду Трамп обрушился с критикой на Владимира Зеленского, заявив, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.
Генсек НАТО не ответил, пригласят ли Зеленского на саммит в Гаагу