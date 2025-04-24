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FT: европейские столицы не смогут признать Крым российским

FT: европейские столицы не смогут признать Крым российским - 24.04.2025, ПРАЙМ

FT: европейские столицы не смогут признать Крым российским

Европа донесла до администрации Трампа, что европейские столицы не смогут признать Крым российским, пишет газета Funancial Times со ссылкой на неназванных... | 24.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-24T09:05+0300

2025-04-24T09:05+0300

2025-04-24T09:07+0300

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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Европа донесла до администрации Трампа, что европейские столицы не смогут признать Крым российским, пишет газета Funancial Times со ссылкой на неназванных высокопоставленных европейских чиновников. "Администрации Трампа уже сказали, что для европейских столиц будет невозможно признать Крым российским", - приводит издание слова одного из чиновников. Он добавил, что крупнейшим европейским столицам стоит "отговорить" Вашингтон от того, чтобы делать это в одностороннем порядке. Как сообщили изданию западные чиновники, европейские столицы не одобрят никаких шагов США по признанию Крыма российским или давлению на Киев, чтобы тот согласился на это. Они также будут твердо придерживаться давней позиции, что они не примут ничего относительно суверенитета Украины, против чего выступает Владимир Зеленский. "Крым и будущие стремления к членству в НАТО - это красные линии для нас", - сказал еще один высокопоставленный дипломат ЕС, отметив, что Европа не сможет уступить в этих вопросах. Во вторник газета Washington Post со ссылкой на источники отметила, что США на встрече по урегулированию украинского конфликта, которая должна была состояться в среду в Лондоне, собирались предложить европейским странам и Украине признать Крым российским, при этом союзники киевского режима надеялись в обмен получить гарантии безопасности для Украины. В среду Трамп обрушился с критикой на Владимира Зеленского, заявив, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.

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крым, украина, европа, владимир зеленский, владимир путин, нато, ес, washington post