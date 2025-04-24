Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: Великобритания и ЕС согласуют планы по оборонному соглашению - 24.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250424/smi-856984718.html
СМИ: Великобритания и ЕС согласуют планы по оборонному соглашению
СМИ: Великобритания и ЕС согласуют планы по оборонному соглашению - 24.04.2025, ПРАЙМ
СМИ: Великобритания и ЕС согласуют планы по оборонному соглашению
Великобритания и Евросоюз в четверг согласуют планы по разработке оборонного соглашения, сообщает издание Financial Times со ссылкой на источники. | 24.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-24T10:17+0300
2025-04-24T10:17+0300
политика
великобритания
урсула фон дер ляйен
ес
financial times
https://cdnn.1prime.ru/img/76355/31/763553111_0:293:5616:3452_1920x0_80_0_0_2565ba788910ae9b7b5a2ed599ebd32f.jpg
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Великобритания и Евросоюз в четверг согласуют планы по разработке оборонного соглашения, сообщает издание Financial Times со ссылкой на источники. Ранее газета Financial Times сообщала, что вопрос доступа стран ЕС к рыболовецким водам Британии стал препятствием на пути к заключению желаемого Лондоном соглашения об обороне и безопасности. "(Премьер-министр Великобритании - ред.) Кир Стармер и (глава Еврокомиссии) Урсула фон дер Ляйен в четверг завершат планы по новому оборонному пакту между Великобританией и ЕС и по соглашению о правах на рыбную ловлю, подготовив почву для переговоров по более широкой экономической сделке", - сказано в статье. Отмечается, что у политиков будет возможность обсудить этот вопрос на полях конференции, посвященной будущему энергетической безопасности, которая проходит в Лондоне 24-25 апреля. Как ожидается, на саммите ЕС и Великобритании 19 мая будет объявлено о заключении пакта по обороне и безопасности. Кроме того, предположительно будет решен вопрос о праве на рыболовство за счет сохранения текущих квот на ловлю рыбы в британских водах по крайней мере на два года. В обмен на это британские оборонные компании получат доступ к программе займов на 150 миллиардов евро в рамках европейской программы SAFE.
https://1prime.ru/20250423/peregovory-856973990.html
великобритания
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76355/31/763553111_312:0:5304:3744_1920x0_80_0_0_9f58e8d2ef340f23d2aa9e1d380de15c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
великобритания, урсула фон дер ляйен, ес, financial times
Политика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Урсула фон дер Ляйен, ЕС, Financial Times
10:17 24.04.2025
 
СМИ: Великобритания и ЕС согласуют планы по оборонному соглашению

FT: Великобритания и ЕС согласуют планы по разработке оборонного соглашения

© fotolia.com / Stefan Ataman#Флаг Великобритании
#Флаг Великобритании - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2025
© fotolia.com / Stefan Ataman
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Великобритания и Евросоюз в четверг согласуют планы по разработке оборонного соглашения, сообщает издание Financial Times со ссылкой на источники.
Ранее газета Financial Times сообщала, что вопрос доступа стран ЕС к рыболовецким водам Британии стал препятствием на пути к заключению желаемого Лондоном соглашения об обороне и безопасности.
"(Премьер-министр Великобритании - ред.) Кир Стармер и (глава Еврокомиссии) Урсула фон дер Ляйен в четверг завершат планы по новому оборонному пакту между Великобританией и ЕС и по соглашению о правах на рыбную ловлю, подготовив почву для переговоров по более широкой экономической сделке", - сказано в статье.
Отмечается, что у политиков будет возможность обсудить этот вопрос на полях конференции, посвященной будущему энергетической безопасности, которая проходит в Лондоне 24-25 апреля.
Как ожидается, на саммите ЕС и Великобритании 19 мая будет объявлено о заключении пакта по обороне и безопасности. Кроме того, предположительно будет решен вопрос о праве на рыболовство за счет сохранения текущих квот на ловлю рыбы в британских водах по крайней мере на два года. В обмен на это британские оборонные компании получат доступ к программе займов на 150 миллиардов евро в рамках европейской программы SAFE.
Флаги Великобритании на Трафальгарской площади, Лондон
Британия положительно оценила переговоры во Украине в Лондоне
Вчера, 23:08
 
ПолитикаВЕЛИКОБРИТАНИЯУрсула фон дер ЛяйенЕСFinancial Times
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала