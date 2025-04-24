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СМИ: Великобритания и ЕС согласуют планы по оборонному соглашению
СМИ: Великобритания и ЕС согласуют планы по оборонному соглашению - 24.04.2025, ПРАЙМ
СМИ: Великобритания и ЕС согласуют планы по оборонному соглашению
Великобритания и Евросоюз в четверг согласуют планы по разработке оборонного соглашения, сообщает издание Financial Times со ссылкой на источники. | 24.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-24T10:17+0300
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Великобритания и Евросоюз в четверг согласуют планы по разработке оборонного соглашения, сообщает издание Financial Times со ссылкой на источники. Ранее газета Financial Times сообщала, что вопрос доступа стран ЕС к рыболовецким водам Британии стал препятствием на пути к заключению желаемого Лондоном соглашения об обороне и безопасности. "(Премьер-министр Великобритании - ред.) Кир Стармер и (глава Еврокомиссии) Урсула фон дер Ляйен в четверг завершат планы по новому оборонному пакту между Великобританией и ЕС и по соглашению о правах на рыбную ловлю, подготовив почву для переговоров по более широкой экономической сделке", - сказано в статье. Отмечается, что у политиков будет возможность обсудить этот вопрос на полях конференции, посвященной будущему энергетической безопасности, которая проходит в Лондоне 24-25 апреля. Как ожидается, на саммите ЕС и Великобритании 19 мая будет объявлено о заключении пакта по обороне и безопасности. Кроме того, предположительно будет решен вопрос о праве на рыболовство за счет сохранения текущих квот на ловлю рыбы в британских водах по крайней мере на два года. В обмен на это британские оборонные компании получат доступ к программе займов на 150 миллиардов евро в рамках европейской программы SAFE.
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великобритания, урсула фон дер ляйен, ес, financial times
Политика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Урсула фон дер Ляйен, ЕС, Financial Times
СМИ: Великобритания и ЕС согласуют планы по оборонному соглашению
FT: Великобритания и ЕС согласуют планы по разработке оборонного соглашения
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Великобритания и Евросоюз в четверг согласуют планы по разработке оборонного соглашения, сообщает издание Financial Times со ссылкой на источники.
Ранее газета Financial Times сообщала, что вопрос доступа стран ЕС к рыболовецким водам Британии стал препятствием на пути к заключению желаемого Лондоном соглашения об обороне и безопасности.
"(Премьер-министр Великобритании - ред.) Кир Стармер и (глава Еврокомиссии) Урсула фон дер Ляйен в четверг завершат планы по новому оборонному пакту между Великобританией и ЕС и по соглашению о правах на рыбную ловлю, подготовив почву для переговоров по более широкой экономической сделке", - сказано в статье.
Отмечается, что у политиков будет возможность обсудить этот вопрос на полях конференции, посвященной будущему энергетической безопасности, которая проходит в Лондоне 24-25 апреля.
Как ожидается, на саммите ЕС и Великобритании 19 мая будет объявлено о заключении пакта по обороне и безопасности. Кроме того, предположительно будет решен вопрос о праве на рыболовство за счет сохранения текущих квот на ловлю рыбы в британских водах по крайней мере на два года. В обмен на это британские оборонные компании получат доступ к программе займов на 150 миллиардов евро в рамках европейской программы SAFE.
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