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Telegraph: Лондон призывал Киев сблизиться с позицией США по Украине

Telegraph: Лондон призывал Киев сблизиться с позицией США по Украине - 24.04.2025, ПРАЙМ

Telegraph: Лондон призывал Киев сблизиться с позицией США по Украине

Дипломаты Великобритании использовали встречи в Лондоне в среду, чтобы призвать украинцев сблизиться с позицией США по урегулированию конфликта, сообщает... | 24.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-24T10:38+0300

2025-04-24T10:38+0300

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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Дипломаты Великобритании использовали встречи в Лондоне в среду, чтобы призвать украинцев сблизиться с позицией США по урегулированию конфликта, сообщает британская газета Telegraph. "Хотя Великобритания поддерживает позицию Киева, дипломаты использовали встречи в Лондоне в среду, чтобы призвать украинцев приблизиться к предложению, представленному Вашингтоном", - говорится в публикации. Президент США Дональд Трамп в среду раскритиковал заявления Владимира Зеленского о Крыме, указав на то, что это вредит мирным переговорам с Россией.

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общество , великобритания, лондон, сша, дональд трамп, владимир зеленский