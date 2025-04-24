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Telegraph: Лондон призывал Киев сблизиться с позицией США по Украине - 24.04.2025, ПРАЙМ
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Telegraph: Лондон призывал Киев сблизиться с позицией США по Украине
Telegraph: Лондон призывал Киев сблизиться с позицией США по Украине - 24.04.2025, ПРАЙМ
Telegraph: Лондон призывал Киев сблизиться с позицией США по Украине
Дипломаты Великобритании использовали встречи в Лондоне в среду, чтобы призвать украинцев сблизиться с позицией США по урегулированию конфликта, сообщает... | 24.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-24T10:38+0300
2025-04-24T10:47+0300
политика
общество
великобритания
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сша
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Дипломаты Великобритании использовали встречи в Лондоне в среду, чтобы призвать украинцев сблизиться с позицией США по урегулированию конфликта, сообщает британская газета Telegraph. "Хотя Великобритания поддерживает позицию Киева, дипломаты использовали встречи в Лондоне в среду, чтобы призвать украинцев приблизиться к предложению, представленному Вашингтоном", - говорится в публикации. Президент США Дональд Трамп в среду раскритиковал заявления Владимира Зеленского о Крыме, указав на то, что это вредит мирным переговорам с Россией.
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общество , великобритания, лондон, сша, дональд трамп, владимир зеленский
Политика, Общество , ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЛОНДОН, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
10:38 24.04.2025 (обновлено: 10:47 24.04.2025)
 
Telegraph: Лондон призывал Киев сблизиться с позицией США по Украине

Telegraph: Британия призывала украинцев сблизиться с позицией США по Украине

© fotolia.com / hilaryrivers%Флаг Великобритании
%Флаг Великобритании - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2025
© fotolia.com / hilaryrivers
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Дипломаты Великобритании использовали встречи в Лондоне в среду, чтобы призвать украинцев сблизиться с позицией США по урегулированию конфликта, сообщает британская газета Telegraph.
"Хотя Великобритания поддерживает позицию Киева, дипломаты использовали встречи в Лондоне в среду, чтобы призвать украинцев приблизиться к предложению, представленному Вашингтоном", - говорится в публикации.
Президент США Дональд Трамп в среду раскритиковал заявления Владимира Зеленского о Крыме, указав на то, что это вредит мирным переговорам с Россией.
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