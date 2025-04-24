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СМИ: намерение европейцев отправить миротворцев на Украину "смягчилось"
СМИ: намерение европейцев отправить миротворцев на Украину "смягчилось" - 24.04.2025, ПРАЙМ
СМИ: намерение европейцев отправить миротворцев на Украину "смягчилось"
Твердое намерение стран так называемой "коалиции желающих" отправить миротворческие силы на Украину, по всей видимости, "смягчилось" в ходе переговоров между... | 24.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-24T10:41+0300
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Твердое намерение стран так называемой "коалиции желающих" отправить миротворческие силы на Украину, по всей видимости, "смягчилось" в ходе переговоров между представителями Киева и рядом этих стран в Лондоне, сообщает газета Times со ссылкой на источники. Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил в среду, что на встрече в Лондоне с советниками по вопросам нацбезопасности и внешней политики Франции, Великобритании и Германии договорились продолжить консультации для урегулирования конфликта на Украине. "(Премьер-министр Великобритании - ред.) Кир Стармер и президент Франции (Эммануэль - ред.) Макрон предлагают отправить войска на Украину для поддержания мира в рамках "коалиции желающих", но, как сообщили Times источники, во время переговоров в Лондоне, это твердое намерение, по всей видимости, смягчилось", - пишет издание. По данным Times, некоторые чиновники беспокоятся, что Россия сочтет британско-французскую миротворческую миссию "односторонней" и не примет ее. Однако, по словам военного источника, Великобритания не готова отказаться от планов по отправке своих войск.
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общество , украина, лондон, франция, эммануэль макрон, владимир зеленский, кир стармер, ес
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СМИ: намерение европейцев отправить миротворцев на Украину "смягчилось"
Times: намерение Британии и Франции отправить миротворцев на Украину смягчилось
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Твердое намерение стран так называемой "коалиции желающих" отправить миротворческие силы на Украину, по всей видимости, "смягчилось" в ходе переговоров между представителями Киева и рядом этих стран в Лондоне, сообщает газета Times со ссылкой на источники.
Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил в среду, что на встрече в Лондоне с советниками по вопросам нацбезопасности и внешней политики Франции, Великобритании и Германии договорились продолжить консультации для урегулирования конфликта на Украине.
"(Премьер-министр Великобритании - ред.) Кир Стармер и президент Франции (Эммануэль - ред.) Макрон предлагают отправить войска на Украину для поддержания мира в рамках "коалиции желающих", но, как сообщили Times источники, во время переговоров в Лондоне, это твердое намерение, по всей видимости, смягчилось", - пишет издание.
По данным Times, некоторые чиновники беспокоятся, что Россия сочтет британско-французскую миротворческую миссию "односторонней" и не примет ее. Однако, по словам военного источника, Великобритания не готова отказаться от планов по отправке своих войск.
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