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ВЭФ может переехать из швейцарского Давоса, пишут СМИ

ВЭФ может переехать из швейцарского Давоса, пишут СМИ - 24.04.2025, ПРАЙМ

ВЭФ может переехать из швейцарского Давоса, пишут СМИ

Вероятность переноса места проведения Всемирного экономического форума (ВЭФ) из швейцарского Давоса в Сингапур или США растет после ухода с поста председателя... | 24.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-24T14:11+0300

2025-04-24T14:11+0300

2025-04-24T14:11+0300

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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Вероятность переноса места проведения Всемирного экономического форума (ВЭФ) из швейцарского Давоса в Сингапур или США растет после ухода с поста председателя организации ее основателя Клауса Шваба и начала расследования в его отношении, сообщает газета Aargauer Zeitung. В понедельник в ВЭФ сообщили, что 88-летний Шваб покинул свой пост. Позднее издание Wall Street Journal написало, что совет попечителей форума начал расследование в отношении экс-председателя из-за возможных финансовых махинаций и этических проступков, в том числе со стороны его супруги. "Шваб боролся в совете фонда за (сохранение – ред.) традиции проведения ежегодных встреч в Давосе. Только в 2002 году после теракта 11 сентября она (одна из ежегодных встреч – ред.) была перенесена в Нью-Йорк в знак солидарности. Теперь в совете фонда возникло течение, которое предлагает другие варианты, такие как Сингапур. Любопытно: президент Сингапура входит в попечительский совет ВЭФ. Но и города США возможны вместо Давоса", - говорится в статье. Начавшийся после ухода основателя ВЭФ скандал, скорее всего, не даст одержать победу в борьбе за место его преемника тому кандидату, которого поддерживает Шваб, пишет газета. Возможный перенос форума стал бы "шоком" для местных жителей из-за экономических преимуществ его проведения, хотя они и постоянно жалуются на связанные с ним неудобства, говорится в материале. Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что анонимное письмо с обвинениями поступило совету попечителей на прошлой неделе, в нем утверждается, что Клаус Шваб обращался к сотрудникам форума с просьбами снять наличные деньги с банкоматов для него и использовал средства форума в личных целях, например, оплачивал ими массаж в номерах гостиниц. Кроме того, из письма следует, что его супруга Хильда организовывала "символические" мероприятия в рамках ВЭФ, чтобы оправдать использование средств на дорогостоящий отпуск. Всемирный экономический форум в Давосе (ВЭФ, World Economic Forum) – международная организация государственно-частного сотрудничества, основанная Клаусом Швабом в 1971 году. Ее членами являются около 1 000 крупных компаний и организаций из разных стран мира.

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