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Украина не смогла договориться о реструктуризации госдолга

Украина не смогла договориться о реструктуризации госдолга - 24.04.2025, ПРАЙМ

Украина не смогла договориться о реструктуризации госдолга

Украинские власти провели переговоры с инвесторами, владеющими 30% ВВП-варрантов, о реструктуризации госдолга в 2,6 миллиарда долларов, но соглашение пока не... | 24.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-24T16:20+0300

2025-04-24T16:20+0300

2025-04-24T16:21+0300

экономика

финансы

украина

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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Украинские власти провели переговоры с инвесторами, владеющими 30% ВВП-варрантов, о реструктуризации госдолга в 2,6 миллиарда долларов, но соглашение пока не достигнуто и продолжаются обсуждения перед майским платежом в 600 миллионов долларов, сообщило украинское издание "Обозреватель". Издание поясняет, что ВВП-варрант - это государственная бумага, где выплаты связаны с ростом ВВП: при превышении установленного уровня держатели получают дополнительные суммы. Это инструмент, привязывающий доходность к экономическим показателям страны. Украина обязана выплачивать по ВВП-варрантам 2015 года при росте ВВП свыше 3%, что произошло в 2023 году. Однако по утверждению минфина Украины, эти бумаги утратили актуальность из-за изменившихся условий. "Украина не смогла достичь соглашения о реструктуризации части госдолга. Речь идет о ВВП-варрантах суммарно на 2,6 миллиарда долларов. Некоторые медиа на этом фоне снова заговорили о дефолте, который якобы может быть объявлен уже в мае. На самом же деле для достижения соглашения еще есть время, а переговоры с держателями этих бумаг продолжатся", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания. Издание отмечает, что в целом реструктуризация ВВП-варрантов поможет избежать выплат инвесторам на миллиарды долларов в ближайшие годы. Кроме того нынешний "долговой пакет" не был включен в сделку о реструктуризации, заключенную в 2024 году. В свою очередь, минфин Украины заверил, что диалог и конструктивные переговоры с инвесторами-собственниками ВВП-варрантов продолжаются. В министерстве считают, что умеренный рост ВВП Украины в 2023 году оценивают как "хрупкое восстановление после почти 30% падения". В ведомстве добавили, что "рассмотрят все доступные варианты" и продолжат переговоры с держателями варрантов. Кроме того, как заявили в минфине, украинская сторона на переговорах уже представила предложения по реструктуризации ВВП-варрантов. Первый предложенный вариант заключается в обмене варрантов на дополнительный выпуск еврооблигаций, выпущенных в рамках реструктуризации в 2024 году. Вторая опция предусматривает изменение условий выплат до 2028 года, продление срока выкупа до мая 2029 года с постепенным ростом цены выкупа. Глава Комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев уточнил, что для заключения договора о реструктуризации есть время до 31 мая.

https://1prime.ru/20250424/ukraina-857000262.html

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финансы, украина