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СМИ: генсек НАТО призовет США не принуждать Украину к мирной сделке - 24.04.2025, ПРАЙМ
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СМИ: генсек НАТО призовет США не принуждать Украину к мирной сделке
СМИ: генсек НАТО призовет США не принуждать Украину к мирной сделке - 24.04.2025, ПРАЙМ
СМИ: генсек НАТО призовет США не принуждать Украину к мирной сделке
Генсек НАТО Марк Рютте в ходе предстоящего визита в США призовет Вашингтон не заставлять Украину принимать условия сделки по урегулированию конфликта против ее... | 24.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-24T16:40+0300
2025-04-24T16:40+0300
политика
украина
сша
крым
марк рютте
дональд трамп
владимир путин
нато
financial times
washington post
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Генсек НАТО Марк Рютте в ходе предстоящего визита в США призовет Вашингтон не заставлять Украину принимать условия сделки по урегулированию конфликта против ее воли, сообщает газета Financial Times со ссылкой на трех чиновников. Пресс-служба НАТО ранее сообщала, что Рютте 24-25 апреля едет в Вашингтон, где проведет переговоры с госсекретарем США Марко Рубио, главой Пентагона Питом Хегсетом и советником Белого дома по нацбезопасности Майком Уолтцем. "Рютте будет просить администрацию президента (США - ред.) Дональда Трампа не принуждать Украину принимать (условия - ред.) мирной сделки против ее воли", - говорится в материале издания. Как отмечают собеседники газеты, Рютте будет убеждать окружение Трампа, что в случае принятия формулы урегулирования конфликта, скорее отвечающей интересам РФ, безопасность Европы якобы окажется под угрозой. В среду президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на Владимира Зеленского, заявив, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, поэтому главе киевского режима необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.
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украина, сша, крым, марк рютте, дональд трамп, владимир путин, нато, financial times, washington post
Политика, УКРАИНА, США, КРЫМ, Марк Рютте, Дональд Трамп, Владимир Путин, НАТО, Financial Times, Washington Post
16:40 24.04.2025
 
СМИ: генсек НАТО призовет США не принуждать Украину к мирной сделке

FT: генсек НАТО Рютте призовет США не принуждать Украину к мирной сделке

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкМарк Рютте
Марк Рютте - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Генсек НАТО Марк Рютте в ходе предстоящего визита в США призовет Вашингтон не заставлять Украину принимать условия сделки по урегулированию конфликта против ее воли, сообщает газета Financial Times со ссылкой на трех чиновников.
Пресс-служба НАТО ранее сообщала, что Рютте 24-25 апреля едет в Вашингтон, где проведет переговоры с госсекретарем США Марко Рубио, главой Пентагона Питом Хегсетом и советником Белого дома по нацбезопасности Майком Уолтцем.
"Рютте будет просить администрацию президента (США - ред.) Дональда Трампа не принуждать Украину принимать (условия - ред.) мирной сделки против ее воли", - говорится в материале издания.
Как отмечают собеседники газеты, Рютте будет убеждать окружение Трампа, что в случае принятия формулы урегулирования конфликта, скорее отвечающей интересам РФ, безопасность Европы якобы окажется под угрозой.
В среду президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на Владимира Зеленского, заявив, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, поэтому главе киевского режима необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.
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ПолитикаУКРАИНАСШАКРЫММарк РюттеДональд ТрампВладимир ПутинНАТОFinancial TimesWashington Post
 
 
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