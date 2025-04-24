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СМИ: генсек НАТО призовет США не принуждать Украину к мирной сделке

СМИ: генсек НАТО призовет США не принуждать Украину к мирной сделке - 24.04.2025, ПРАЙМ

СМИ: генсек НАТО призовет США не принуждать Украину к мирной сделке

Генсек НАТО Марк Рютте в ходе предстоящего визита в США призовет Вашингтон не заставлять Украину принимать условия сделки по урегулированию конфликта против ее... | 24.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-24T16:40+0300

2025-04-24T16:40+0300

2025-04-24T16:40+0300

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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Генсек НАТО Марк Рютте в ходе предстоящего визита в США призовет Вашингтон не заставлять Украину принимать условия сделки по урегулированию конфликта против ее воли, сообщает газета Financial Times со ссылкой на трех чиновников. Пресс-служба НАТО ранее сообщала, что Рютте 24-25 апреля едет в Вашингтон, где проведет переговоры с госсекретарем США Марко Рубио, главой Пентагона Питом Хегсетом и советником Белого дома по нацбезопасности Майком Уолтцем. "Рютте будет просить администрацию президента (США - ред.) Дональда Трампа не принуждать Украину принимать (условия - ред.) мирной сделки против ее воли", - говорится в материале издания. Как отмечают собеседники газеты, Рютте будет убеждать окружение Трампа, что в случае принятия формулы урегулирования конфликта, скорее отвечающей интересам РФ, безопасность Европы якобы окажется под угрозой. В среду президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на Владимира Зеленского, заявив, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, поэтому главе киевского режима необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.

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украина, сша, крым, марк рютте, дональд трамп, владимир путин, нато, financial times, washington post