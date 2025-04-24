Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Импорт СПГ в Европу в марте снизился на 11% - 24.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250424/spg-856999422.html
Импорт СПГ в Европу в марте снизился на 11%
Импорт СПГ в Европу в марте снизился на 11% - 24.04.2025, ПРАЙМ
Импорт СПГ в Европу в марте снизился на 11%
Импорт сжиженного природного газа (СПГ) в Европу в марте снизился на 11% в годовом выражении, до 12,5 миллиарда кубометров, говорится в докладе Форума... | 24.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-24T15:51+0300
2025-04-24T15:51+0300
энергетика
европа
газ
спг
импорт спг
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/56/841505693_0:76:3373:1973_1920x0_80_0_0_b1f3133ef5151e557a49869e94cc65c8.jpg
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Импорт сжиженного природного газа (СПГ) в Европу в марте снизился на 11% в годовом выражении, до 12,5 миллиарда кубометров, говорится в докладе Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ). "Страны-члены ЕС в совокупности импортировали 12,5 миллиарда кубометров СПГ в марте 2025 года, что на 11% меньше, чем год назад", - говорится в докладе. В то же время указывается, что большинство поставщиков газа в ЕС увеличили свои поставки в месячном исчислении. В частности, уровень поставок из Норвегии в марте этого года был самым высоким за последние 12 месяцев, сообщили в ФСЭГ. Также в докладе отмечено, что "после первого квартала 2025 года совокупный импорт СПГ в ЕС составил 36 миллиардов кубометров, что на 10% ниже, чем в прошлом году". В период с января по март 2025 года четверть импорта сжиженного природного газа в ЕС поступила на рынок Германии через поставки из Норвегии, указали в докладе. При этом немецкий импорт СПГ снизился на 3% в годовом выражении.
https://1prime.ru/20250420/spg-856848871.html
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/56/841505693_320:0:3051:2048_1920x0_80_0_0_8bba359527cdd74e11580e5e71aa3831.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
европа, газ, спг, импорт спг
Энергетика, ЕВРОПА, Газ, СПГ, импорт СПГ
15:51 24.04.2025
 
Импорт СПГ в Европу в марте снизился на 11%

ФСЭГ: импорт СПГ в Европу в марте снизился до 12,5 миллиарда кубометров

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЕмкости для хранения сжиженного газа на территории Таманского терминала навалочных грузов
Емкости для хранения сжиженного газа на территории Таманского терминала навалочных грузов - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Импорт сжиженного природного газа (СПГ) в Европу в марте снизился на 11% в годовом выражении, до 12,5 миллиарда кубометров, говорится в докладе Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ).
"Страны-члены ЕС в совокупности импортировали 12,5 миллиарда кубометров СПГ в марте 2025 года, что на 11% меньше, чем год назад", - говорится в докладе.
В то же время указывается, что большинство поставщиков газа в ЕС увеличили свои поставки в месячном исчислении. В частности, уровень поставок из Норвегии в марте этого года был самым высоким за последние 12 месяцев, сообщили в ФСЭГ.
Также в докладе отмечено, что "после первого квартала 2025 года совокупный импорт СПГ в ЕС составил 36 миллиардов кубометров, что на 10% ниже, чем в прошлом году".
В период с января по март 2025 года четверть импорта сжиженного природного газа в ЕС поступила на рынок Германии через поставки из Норвегии, указали в докладе. При этом немецкий импорт СПГ снизился на 3% в годовом выражении.
СПГ - ПРАЙМ, 1920, 20.04.2025
Китай прекратил покупки СПГ у США, нарастив его ввоз из других стран
20 апреля, 09:04
 
ЭнергетикаЕВРОПАГазСПГимпорт СПГ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала