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Импорт СПГ в Европу в марте снизился на 11%

Импорт СПГ в Европу в марте снизился на 11% - 24.04.2025, ПРАЙМ

Импорт СПГ в Европу в марте снизился на 11%

Импорт сжиженного природного газа (СПГ) в Европу в марте снизился на 11% в годовом выражении, до 12,5 миллиарда кубометров, говорится в докладе Форума... | 24.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-24T15:51+0300

2025-04-24T15:51+0300

2025-04-24T15:51+0300

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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Импорт сжиженного природного газа (СПГ) в Европу в марте снизился на 11% в годовом выражении, до 12,5 миллиарда кубометров, говорится в докладе Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ). "Страны-члены ЕС в совокупности импортировали 12,5 миллиарда кубометров СПГ в марте 2025 года, что на 11% меньше, чем год назад", - говорится в докладе. В то же время указывается, что большинство поставщиков газа в ЕС увеличили свои поставки в месячном исчислении. В частности, уровень поставок из Норвегии в марте этого года был самым высоким за последние 12 месяцев, сообщили в ФСЭГ. Также в докладе отмечено, что "после первого квартала 2025 года совокупный импорт СПГ в ЕС составил 36 миллиардов кубометров, что на 10% ниже, чем в прошлом году". В период с января по март 2025 года четверть импорта сжиженного природного газа в ЕС поступила на рынок Германии через поставки из Норвегии, указали в докладе. При этом немецкий импорт СПГ снизился на 3% в годовом выражении.

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европа, газ, спг, импорт спг