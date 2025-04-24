https://1prime.ru/20250424/sputniki-856990522.html

Японский оператор спутников опроверг сообщения о передаче данных Украине

Японский оператор спутников опроверг сообщения о передаче данных Украине - 24.04.2025, ПРАЙМ

Японский оператор спутников опроверг сообщения о передаче данных Украине

Японский оператор спутников iQPS (Institute for Q-shu Pioneers of Space) опроверг в беседе с агентством РИА Новости появившиеся сообщения о том, что компания... | 24.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-24T12:35+0300

2025-04-24T12:35+0300

2025-04-24T12:35+0300

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ТОКИО, 24 апр - ПРАЙМ. Японский оператор спутников iQPS (Institute for Q-shu Pioneers of Space) опроверг в беседе с агентством РИА Новости появившиеся сообщения о том, что компания предоставит военной разведке Украины спутниковые геопространственные данные. О том, что iQPS подписал с главным управлением разведки (ГУР) минобороны Украины соглашение об интеграции систем iQPS в платформы украинской разведки, изначально сообщил сайт Intelligence Online. Спустя некоторое время информация была также опубликована украинским аналитическим OSINT-проектом под названием DeepState, публикующим интерактивную карту боевых действий на основе данных из открытых источников. Речь, в частности, шла о радарных снимках со спутников SAR, то есть изображениях, которые создаются с помощью синтетической апертурной радарной технологии. "Отвечая на ваш запрос, наша компания не имеет никакого отношения к предоставлению изображений, о чем говорится в статье Intelligence Online", - прокомментировали сообщения в iQPS. В сообщении DeepState также утверждалось, что "iQPS уже располагает пятью орбитальными спутниками, а до конца 2026 года планирует запуск новых". Согласно же официальной информации на сайте компании, iQPS в настоящее время управляет двумя коммерческим спутниками - QPS-SAR-1 и QPS-SAR-2. В iQPS также отметили, что так как изначальная информация "является неверной", то они "не в положении предоставлять ответ" на другие уточняющие вопросы РИА Новости. Владимир Зеленский 26 марта сообщил, что США разблокировали обмен разведданными с Украиной. Пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа сообщила, что Кремль назвал ключевым условием для разрешения конфликта на Украине мирным путем полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведданных киевскому режиму.

https://1prime.ru/20250422/deepstate-856905348.html

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технологии, сша, украина, япония