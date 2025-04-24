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Названа средняя стоимость шашлыка на семью из четырех человек - 24.04.2025, ПРАЙМ
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Названа средняя стоимость шашлыка на семью из четырех человек
Названа средняя стоимость шашлыка на семью из четырех человек - 24.04.2025, ПРАЙМ
Названа средняя стоимость шашлыка на семью из четырех человек
Средняя стоимость шашлыка из свинины на семью из четырех человек в этом году составит 776 рублей, из курицы - 398 рублей, а из индейки - 932, подсчитали для РИА | 24.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-24T06:52+0300
2025-04-24T06:52+0300
бизнес
сельское хозяйство
экономика
москва
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Средняя стоимость шашлыка из свинины на семью из четырех человек в этом году составит 776 рублей, из курицы - 398 рублей, а из индейки - 932, подсчитали для РИА Новости в Руспродсоюзе. "В 2025 году средняя стоимость шашлыка из курицы выросла на 2,4% и составила 398 рублей. Шашлык из свинины подорожал на 4,9% (775,6 рублей против 739,5 рублей годом ранее). Шашлык из индейки вырос в цене на 14,5%: с 814,5 до 932,8 рублей", - подсчитали в Руспродсоюзе. Там уточнили, что за основу расчётов был взял классический рецепт на семью из четырёх человек, в который входит 1,5 килограмма мяса, 0,5 килограмма лука, 15 миллилитров уксусной кислоты, а также перец и соль.
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192
40
192
40
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1
5
4.7
96
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40
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40
бизнес, сельское хозяйство, москва
Бизнес, Сельское хозяйство, Экономика, МОСКВА
06:52 24.04.2025
 
Названа средняя стоимость шашлыка на семью из четырех человек

Руспродсоюз: средняя стоимость шашлыка из свинины в 2025 году составит 776 рублей

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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Средняя стоимость шашлыка из свинины на семью из четырех человек в этом году составит 776 рублей, из курицы - 398 рублей, а из индейки - 932, подсчитали для РИА Новости в Руспродсоюзе.
"В 2025 году средняя стоимость шашлыка из курицы выросла на 2,4% и составила 398 рублей. Шашлык из свинины подорожал на 4,9% (775,6 рублей против 739,5 рублей годом ранее). Шашлык из индейки вырос в цене на 14,5%: с 814,5 до 932,8 рублей", - подсчитали в Руспродсоюзе.
Там уточнили, что за основу расчётов был взял классический рецепт на семью из четырёх человек, в который входит 1,5 килограмма мяса, 0,5 килограмма лука, 15 миллилитров уксусной кислоты, а также перец и соль.
 
ЭкономикаБизнесСельское хозяйствоМОСКВА
 
 
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