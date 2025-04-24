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Названа средняя стоимость шашлыка на семью из четырех человек

Названа средняя стоимость шашлыка на семью из четырех человек - 24.04.2025, ПРАЙМ

Названа средняя стоимость шашлыка на семью из четырех человек

Средняя стоимость шашлыка из свинины на семью из четырех человек в этом году составит 776 рублей, из курицы - 398 рублей, а из индейки - 932, подсчитали для РИА | 24.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-24T06:52+0300

2025-04-24T06:52+0300

2025-04-24T06:52+0300

бизнес

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москва

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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Средняя стоимость шашлыка из свинины на семью из четырех человек в этом году составит 776 рублей, из курицы - 398 рублей, а из индейки - 932, подсчитали для РИА Новости в Руспродсоюзе. "В 2025 году средняя стоимость шашлыка из курицы выросла на 2,4% и составила 398 рублей. Шашлык из свинины подорожал на 4,9% (775,6 рублей против 739,5 рублей годом ранее). Шашлык из индейки вырос в цене на 14,5%: с 814,5 до 932,8 рублей", - подсчитали в Руспродсоюзе. Там уточнили, что за основу расчётов был взял классический рецепт на семью из четырёх человек, в который входит 1,5 килограмма мяса, 0,5 килограмма лука, 15 миллилитров уксусной кислоты, а также перец и соль.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, сельское хозяйство, москва