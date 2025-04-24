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Суд рассмотрит иск Генпрокуратуры к Wintershall Dea GmbH

Суд рассмотрит иск Генпрокуратуры к Wintershall Dea GmbH - 24.04.2025, ПРАЙМ

Суд рассмотрит иск Генпрокуратуры к Wintershall Dea GmbH

Арбитражный суд Москвы назначил на 26 мая первое заседание по заявлению Генеральной прокуратуры России, в котором она просит запретить немецкой нефтегазовой... | 24.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-24T09:08+0300

2025-04-24T09:08+0300

2025-04-24T09:08+0300

бизнес

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владимир путин

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МОСКВА, 24 апр – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы назначил на 26 мая первое заседание по заявлению Генеральной прокуратуры России, в котором она просит запретить немецкой нефтегазовой Wintershall Dea GmbH вести арбитражное разбирательство против РФ за рубежом под угрозой штрафа в 7,5 миллиардов евро, следует из сообщения в картотеке арбитражных дел. В материалах, которые есть в распоряжении РИА Новости, говорится, что Генпрокуратура просит "запретить компании… Wintershall Dea GmbH… юридической фирме… Aurelius Cotta… их директорам, должностным лицам, представителям, правопреемникам, конечным бенефициарам, ликвидаторам и уполномоченным ими агентам, контрагентам продолжать или поддерживать арбитражное разбирательство против Российской Федерации на основании Договора к Энергетической хартии по всем вопросам, связанным с изданием Указов Президента Российской Федерации от 19.12.2023 № 965... и от 19.12.2023 № 966". Генпрокуратура также просит запретить назначенным арбитрам Шарлю Понсэ, Хамиду Гарави и Олуфунке Адекойя "запрашивать, исследовать материалы и доказательства, проводить слушания, выносить постановления или иными способами продолжать и поддерживать арбитражное разбирательство". В случае нарушения запрета Генпрокуратура просит взыскать в пользу РФ по 7,5 миллиарда евро с Wintershall Dea GmbH и Aurelius Cotta и такую же сумму солидарно с троих арбитров. Речь в заявлении надзорного ведомства идет, в частности, о разбирательстве по делу, которое уже ведет Постоянная палата третейского суда в Гааге. В заявлении Генпрокуратуры говорится, что общая сумма требований корпорации Wintershall Dea к российской стороне составляет не менее 7,5 миллиардов евро, а претензии связаны с утратой активов в РФ. По мнению ГП РФ, сформированный в Гааге состав арбитров не отвечает требованиям беспристрастности, нейтральности и независимости, поскольку состоит из лиц, "которые прямо аффилированы с враждебными по отношению к России государствами". Президент России Владимир Путин в 2023 году подписал указы, согласно которым доли немецкой Wintershall и австрийской OMV в совместных предприятиях с "Газпромом" должны быть проданы новым российским собственникам. Wintershall Dea в январе 2023 года сообщила о решении полностью уйти из России. Она вместе с "Газпромом" работала в рамках нескольких совместных предприятий. Так, "Ачимгаз", где за немецкой стороной было 50%, разрабатывает участок 1А Уренгойского месторождения в Западной Сибири. "Ачим Девелопмент", в котором у Wintershall Dea 25,01%, ведет добычу на участках 4А и 5А. Наконец, "Севернефтегазпром" работает на Южно-Русском месторождении, в этом СП у компании 35%. Wintershall Dea участвовала также в проекте газопровода "Северный поток 2" (Nord Stream 2 AG). Единственным акционером Nord Stream 2 AG является Gazprom international projects LLC, однако акции находятся в залоге у европейских компаний-кредиторов (OMV, Wintershall Dea, Shell, Uniper и Engie), которые совместно профинансировали 50% проекта в размере 4,75 миллиарда евро. Остальные 50% были профинансированы "Газпромом".

https://1prime.ru/20250417/genprokuratura-856763120.html

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бизнес, россия, гаага, владимир путин, wintershall dea, газпром, omv, северный поток - 2