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Суд обратил в доход России активы крупного железнодорожного оператора

Суд обратил в доход России активы крупного железнодорожного оператора - 24.04.2025, ПРАЙМ

Суд обратил в доход России активы крупного железнодорожного оператора

Октябрьский районный суд Екатеринбурга удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход РФ 30,1 миллиарда рублей и акций одной из крупнейших в стране... | 24.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-24T09:17+0300

2025-04-24T09:17+0300

2025-04-24T09:17+0300

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 апр – ПРАЙМ. Октябрьский районный суд Екатеринбурга удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход РФ 30,1 миллиарда рублей и акций одной из крупнейших в стране компаний в области лизинга железнодорожных вагонов АО "Вектор Рейл", сообщили РИА Новости пресс-службе инстанции. Ответчиками по иску выступали один из крупнейших операторов грузового подвижного состава в России АО "Федеральная грузовая компания", АО "Вектор Рейл", а также его владелец, бывший вице-президент РЖД по коммерческой деятельности Салман Бабаев, его сыновья Тимур и Руслан Бабаевы и бизнесмен Алексей Тайчер. В качестве третьего лица заявлено ОАО "Российские железные дороги". "Исковые требования были удовлетворены судом – с ответчиков солидарно взыскано 30,1 миллиарда рублей. Средства обращены в доход РФ как имущество, полученное коррупционным путем. Также в доход государства обращены 1,4 миллиона обыкновенных акций АО "Вектор-Рейл", - сказала собеседница агентства. Согласно иску, с которым ознакомилось РИА Новости, в 2012-2013 годах компания ФГК заключила с ПАО "Трансфин-М" (принадлежало ОАО "РЖД") восемь договоров лизинга 12,6 тысячи грузовых железнодорожных вагонов. А в 2017 году Тайчер "вопреки решению совета директоров АО "ФГК" и в отсутствие экономической целесообразности" подписал с "Трансфин-М" соглашение об увеличении размера платы за пользование вагонами, что привело к росту затрат и поступлению в "Трансфин-М" дополнительного дохода в 1,1 миллиарда рублей ежегодно. Далее, следует из иска, Тайчер обеспечил заключение "Трансфин-М" фиктивных договоров займа с принадлежащим ему ООО "РейлСтрим", которое получило не менее 937,5 миллиона рублей. Значительная часть этих денег не была возвращена и выведена в иностранную юрисдикцию. А затем компания-заемщик стала банкротом и перестала существовать. В 2018 году, как полагают прокуроры, Тайчер обеспечил продажу принадлежащих ПАО "Трансфин-М" 3075 железнодорожных вагонов стоимостью более 6,5 миллиардов рублей в пользу аффилированного с ним ООО "РРЛ". Статус выгодоприобретателя он скрыл, оформив компанию общество на кипрскую фирму "Рейлмастер ЛТД". В 2020 году он ликвидировал "РРЛ", а вагоны перерегистрировал на ООО "Брансвик Рейл Холдинг" (Кипр). Наконец в 2021 году Тайчер передал эту иностранную компанию в пользу АО "Вектор Рейл", которое принадлежало Бабаеву и его сыновьям. В дальнейшем "Вектор Рейл" распределила вагоны между подконтрольными структурами. По данным Генпрокуратуры РФ, в общей сложности Тайчер и Бабаев вывели в свою пользу из структур ОАО "РЖД" не менее 30,1 миллиарда рублей. В настоящее время Тайчер арестован и содержится в московском СИЗО. Но, по данным Генпрокуратуры, его жена и дети являются гражданами Израиля, Великобритании и Северной Ирландии и постоянно проживают за рубежом. Он, а также Бабаев с сыновьями и их близкие родственники имеют недвижимость, банковские счета и иные активы в иностранных государствах, обладают доступом к зарубежным финансовым инструментам, что создает риски вывода ими имущества и денежных средств в недружественные юрисдикции.

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бизнес, россия, кипр, рф, израиль, трансфин-м, ржд