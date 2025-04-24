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Кассация поддержала взыскание с экс-топов "Открытия" по иску "Траста" - 24.04.2025, ПРАЙМ
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Кассация поддержала взыскание с экс-топов "Открытия" по иску "Траста"
Кассация поддержала взыскание с экс-топов "Открытия" по иску "Траста" - 24.04.2025, ПРАЙМ
Кассация поддержала взыскание с экс-топов "Открытия" по иску "Траста"
Арбитражный суд Московского округа согласился с нижестоящими инстанциями, которые по иску банка "Траст" взыскали более 107 миллиардов рублей солидарно с... | 24.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-24T11:14+0300
2025-04-24T11:31+0300
финансы
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открытие холдинг
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МОСКВА, 24 апр – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московского округа согласился с нижестоящими инстанциями, которые по иску банка "Траст" взыскали более 107 миллиардов рублей солидарно с компании "Открытие Холдинг", бывшего основного акционера банка "Открытие", и двоих бывших топ-менеджеров этого банка Евгения Данкевича и Михаила Назарычева.Как рассказал РИА Новости источник, знакомый с деталями разбирательства, проходящего в закрытом режиме, суд округа в четверг отклонил жалобы ответчиков на принятое в апреле прошлого года решение арбитражного суда Москвы и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда, вынесенное в январе.В этом иске, поданном в 2021 году, было заявлено требование о взыскании убытков, причиненных в ходе первой санации банка "Траст", которую с 2014 по 2017 год проводили банк "Открытие" и "Открытие Холдинг". Данкевич тогда был председателем правления "Открытия", Назарычев – заместителем гендиректора "Открытие Холдинга". Еще одним ответчиком стал бывший член правления "Открытия", отвечавший за корпоративный блок, Геннадий Жужлев. Требования к нему, по словам источника, были удовлетворены в меньшем размере.Как рассказал РИА Новости собеседник агентства, сумма иска была рассчитана по формуле из закона о банкротстве, применяемой для определения убытков, причиненных санацией, но в итоге суд взыскал убытки, причиненные конкретными сделками, которые совершались и одобрялись ответчиками в этот период."Траст" объяснял подачу иска тем, что действия или бездействие ответчиков привели к повторной санации банка в 2018 году. В сообщении банка отмечалось, что "Траст" продолжает расследовать обстоятельства, которые привели к краху банков "московского кольца". В 2020 году были предъявлены иски к бенефициарам этих банков, а потом стали предъявляться иски к иным лицам, которые, на взгляд банка, причастны к доведению этих банков до санации, говорилось в сообщении.В материалах суда говорится, что с 14 марта 2018 года Банк России в качестве финансовой помощи "Трасту" в соответствии с планом второй санации предоставил ему 318,9 миллиарда рублей в форме депозитов и 300 миллионов рублей на докапитализацию.ЦБ в декабре 2014 года принял решение санировать банк "Траст" при помощи Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Санатором был выбран банк "ФК Открытие", который получил на оздоровление "Траста" 127 миллиардов рублей, а потом попросил еще около 50 миллиардов. Тогдашний зампред ЦБ Василий Поздышев говорил в 2017 году, что "не совсем удачная" санация банка "Траст" создала "определенные проблемы" у санатора. В августе 2017 года ЦБ был вынужден принимать меры для оздоровления уже самого "Открытия".
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финансы, банки, бизнес, москва, открытие холдинг
Финансы, Банки, Бизнес, МОСКВА, Открытие Холдинг
11:14 24.04.2025 (обновлено: 11:31 24.04.2025)
 
Кассация поддержала взыскание с экс-топов "Открытия" по иску "Траста"

Суд удовлетворил иск банка "Траст" к "Открытию" на 107 миллиардов рублей

© fotolia.com / Sebastian Duda%Суд
%Суд - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2025
© fotolia.com / Sebastian Duda
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МОСКВА, 24 апр – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московского округа согласился с нижестоящими инстанциями, которые по иску банка "Траст" взыскали более 107 миллиардов рублей солидарно с компании "Открытие Холдинг", бывшего основного акционера банка "Открытие", и двоих бывших топ-менеджеров этого банка Евгения Данкевича и Михаила Назарычева.
Как рассказал РИА Новости источник, знакомый с деталями разбирательства, проходящего в закрытом режиме, суд округа в четверг отклонил жалобы ответчиков на принятое в апреле прошлого года решение арбитражного суда Москвы и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда, вынесенное в январе.
В этом иске, поданном в 2021 году, было заявлено требование о взыскании убытков, причиненных в ходе первой санации банка "Траст", которую с 2014 по 2017 год проводили банк "Открытие" и "Открытие Холдинг". Данкевич тогда был председателем правления "Открытия", Назарычев – заместителем гендиректора "Открытие Холдинга". Еще одним ответчиком стал бывший член правления "Открытия", отвечавший за корпоративный блок, Геннадий Жужлев. Требования к нему, по словам источника, были удовлетворены в меньшем размере.
Как рассказал РИА Новости собеседник агентства, сумма иска была рассчитана по формуле из закона о банкротстве, применяемой для определения убытков, причиненных санацией, но в итоге суд взыскал убытки, причиненные конкретными сделками, которые совершались и одобрялись ответчиками в этот период.
"Траст" объяснял подачу иска тем, что действия или бездействие ответчиков привели к повторной санации банка в 2018 году. В сообщении банка отмечалось, что "Траст" продолжает расследовать обстоятельства, которые привели к краху банков "московского кольца". В 2020 году были предъявлены иски к бенефициарам этих банков, а потом стали предъявляться иски к иным лицам, которые, на взгляд банка, причастны к доведению этих банков до санации, говорилось в сообщении.
В материалах суда говорится, что с 14 марта 2018 года Банк России в качестве финансовой помощи "Трасту" в соответствии с планом второй санации предоставил ему 318,9 миллиарда рублей в форме депозитов и 300 миллионов рублей на докапитализацию.
ЦБ в декабре 2014 года принял решение санировать банк "Траст" при помощи Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Санатором был выбран банк "ФК Открытие", который получил на оздоровление "Траста" 127 миллиардов рублей, а потом попросил еще около 50 миллиардов. Тогдашний зампред ЦБ Василий Поздышев говорил в 2017 году, что "не совсем удачная" санация банка "Траст" создала "определенные проблемы" у санатора. В августе 2017 года ЦБ был вынужден принимать меры для оздоровления уже самого "Открытия".
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