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Суд приговорил генерала Попова к пяти годам колонии и лишил звания

Суд приговорил генерала Попова к пяти годам колонии и лишил звания - 24.04.2025, ПРАЙМ

Суд приговорил генерала Попова к пяти годам колонии и лишил звания

Тамбовский гарнизонный военный суд приговорил бывшего командующего 58-й армией ВС РФ генерала Ивана Попова к 5 годам колонии общего режима по обвинению в... | 24.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-24T12:28+0300

2025-04-24T12:28+0300

2025-04-24T12:28+0300

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ТАМБОВ, 24 апр - ПРАЙМ. Тамбовский гарнизонный военный суд приговорил бывшего командующего 58-й армией ВС РФ генерала Ивана Попова к 5 годам колонии общего режима по обвинению в мошенничестве и служебном подлоге. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда. "Попова Ивана Ивановича признать виновным в совершении преступления... назначить наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", — сказал судья Дмитрий Летуновский. Также его лишили воинского звания "генерал-майор". Тамбовский гарнизонный военный суд рассматривает дело с конца сентября в закрытом режиме. В прениях сторон прокурор просил назначить Попову 6 лет лишения свободы, предпринимателю Сергею Моисееву - 5,5 лет. Как считает следствие, генерал причастен к хищению в 2023 году более 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Эти материалы стоимостью свыше 100 миллионов рублей предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. При этом за свои "услуги", считает СК, Попов получил чуть более миллиона рублей. Попову предъявлены обвинения в особо крупном мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (часть 4 статьи 159 УК РФ), и служебном подлоге (часть 2 статьи 292 УК РФ). Он вину не признает. Моисеев признал вину в полном объеме. Также в хищениях, по версии следствия, участвовал впоследствии погибший генерал-лейтенант Олег Цоков.

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общество , россия, запорожская область, ск рф