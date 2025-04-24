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В СВР заявили о подрыве миротворческих усилий Трампа со стороны Европы

В СВР заявили о подрыве миротворческих усилий Трампа со стороны Европы - 24.04.2025, ПРАЙМ

В СВР заявили о подрыве миротворческих усилий Трампа со стороны Европы

Согласно заявлению пресс-бюро Службы внешней разведки России, в Европе активизировались силы, стремящиеся сорвать усилия президента США Дональда Трампа по... | 24.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-24T15:01+0300

2025-04-24T15:01+0300

2025-04-24T15:01+0300

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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Согласно заявлению пресс-бюро Службы внешней разведки России, в Европе активизировались силы, стремящиеся сорвать усилия президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию украинского конфликта, разворачивая информационную кампанию против него.В сообщении СВР подчеркивается, что определенные западные структуры, которых в ведомстве называют новыми "разжигателями войны", предпринимают действия, направленные на дискредитацию инициатив Трампа, способствующих подрыву его миротворческих усилий.Кроме того, пресс-бюро СВР отмечает, что европейские спецслужбы сейчас заняты фабрикацией новых обвинений американского президента в связях с Москвой."Британские и французские спецслужбы настойчиво направляют сбежавших из России и оказавшихся на грани выживания искателей информационной грязи из "Фонда борьбы с коррупцией"*, изданий "Проект"** и "Медуза"** на фабрикацию обвинений окружения Трампа в негласных связях с российскими политическими и деловыми кругами", - говорится в сообщении.*Экстремистская организация-иноагент, запрещенная в России**Организация, признанная в Россией нежелательной и иностранным агентом.

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россия, сша, дональд трамп, европа, свр