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ТПП призвала дать предприятиям время, чтобы "встать на ноги"

ТПП призвала дать предприятиям время, чтобы "встать на ноги" - 24.04.2025, ПРАЙМ

ТПП призвала дать предприятиям время, чтобы "встать на ноги"

Российским предприятиям необходимо дать 2-3 года, чтобы "встать на ноги" и стать конкурентноспособными, прежде чем впускать на рынок иностранные компании,... | 24.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-24T14:12+0300

2025-04-24T14:12+0300

2025-04-24T14:12+0300

экономика

бизнес

россия

владимир путин

денис мантуров

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 апр - ПРАЙМ. Российским предприятиям необходимо дать 2-3 года, чтобы "встать на ноги" и стать конкурентноспособными, прежде чем впускать на рынок иностранные компании, которые хотят вернуться, заявила вице-президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Елена Дыбова. "Мне кажется, что здесь вообще абсолютно категоричная позиция, что если у себя появился производитель, который деньги выложил, инвестировал и начал производить, надо просто, вот что называется, костьми лечь, но придержать хотя бы на 2-3 года, чтобы они встали на ноги, а потом уже вернуть всех, кто захочет, тогда уже будет честная конкуренция", - сказала Дыбова в рамках форума "Госзаказ". Она отметила, что в обратной ситуации национальный режим не поможет российским компаниям выиграть у иностранных производителей. Кроме того, необходимо обеспечить отечественным компаниям благоприятный режим работы. "Поэтому я думаю, что вот наша задача в ближайшие годы - дать своим такой режим, и тогда вообще другая экономика в стране сложится. Вот это наша общая задача", - заключила Дыбова. Власти РФ неоднократно заявляли, что привилегий и преференций для возвращающихся в РФ западных компаний не будет, они должны будут возвращаться на конкурентной основе. Так, президент РФ Владимир Путин в конце марта поручил правительству актуализировать перечень ушедших из России компаний и разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров говорил, что российские власти будут допускать на отечественный рынок только те иностранные компании, в которых заинтересована страна, пристально рассматривая каждый случай в отдельности. При отсутствии у иностранных компаний, которые захотят вернуться на российский рынок, подписанных опционов на обратный выкуп, игра будет с "чистого поля", добавлял он.

https://1prime.ru/20250324/mekhanizm-856046885.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, владимир путин, денис мантуров