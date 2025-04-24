https://1prime.ru/20250424/tramp-856975012.html

СМИ: Трамп хочет освободить автопроизводителей от некоторых пошлин

СМИ: Трамп хочет освободить автопроизводителей от некоторых пошлин - 24.04.2025, ПРАЙМ

СМИ: Трамп хочет освободить автопроизводителей от некоторых пошлин

Президент США Дональд Трамп планирует освободить производителей автомобилей от некоторых пошлин после лоббирования этого вопроса со стороны руководителей... | 24.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-24T00:40+0300

2025-04-24T00:40+0300

2025-04-24T00:40+0300

бизнес

экономика

мировая экономика

китай

сша

москва

дональд трамп

financial times

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856975012.jpg?1745444458

МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп планирует освободить производителей автомобилей от некоторых пошлин после лоббирования этого вопроса со стороны руководителей отрасли в течение последних недель, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на два источника. "Трамп планирует избавить автопроизводителей от некоторых из его наиболее обременительных пошлин, что станет очередных шагом на пути к ослаблению торговой войны после интенсивного лоббирования со стороны руководителей отрасли в течение последних недель", - сообщает издание. По словам собеседников газеты, этот шаг может освободить автозапчасти от пошлин, которые Трамп ввел на импорт из Китая для противодействия производству фентанила, а также от пошлин на сталь и алюминий. Согласно публикации, как ожидается, останутся в силе 25%-ные пошлины, которые Трамп ввел на весь импорт иностранных автомобилей, а также 25%-ные пошлины на импортируемые из-за рубежа автозапчасти, которые должны начать действовать 3 мая. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Кроме того, у Соединенных Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная в связи с обвинениями в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.

китай

сша

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, мировая экономика, китай, сша, москва, дональд трамп, financial times