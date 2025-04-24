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Двенадцать штатов США подали в суд на Трампа
Двенадцать штатов США подали в суд на Трампа - 24.04.2025, ПРАЙМ
Двенадцать штатов США подали в суд на Трампа
Двенадцать американских штатов подали в суд заявление с требованием отменить пошлины, введенные администрацией президента США Дональда Трампа, сообщили в... | 24.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-24T01:53+0300
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2025-04-24T01:53+0300
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НЬЮ-ЙОРК, 24 апр – ПРАЙМ. Двенадцать американских штатов подали в суд заявление с требованием отменить пошлины, введенные администрацией президента США Дональда Трампа, сообщили в пресс-службе губернатора Нью-Йорка.
"Нью-Йорк и 11 штатов подали в суд, требуя отменить пошлины, которые замедлят экономический рост, увеличат безработицу, инфляцию и риск рецессии", – говорится в сообщении.
Иск подан в суд США по делам международной торговли. К нему, помимо Нью-Йорка, присоединились Аризона, Колорадо, Коннектикут, Делавэр, Иллинойс, Мэн, Миннесота, Невада, Нью-Мексико, Орегон и Вермонт.
Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
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бизнес, нью-йорк, сша, невада, дональд трамп
Экономика, Бизнес, Нью-Йорк, США, НЕВАДА, Дональд Трамп
Двенадцать штатов США подали в суд на Трампа
Двенадцать штатов США подали в суд на администрацию Трампа с требованием отменить пошлины
НЬЮ-ЙОРК, 24 апр – ПРАЙМ. Двенадцать американских штатов подали в суд заявление с требованием отменить пошлины, введенные администрацией президента США Дональда Трампа, сообщили в пресс-службе губернатора Нью-Йорка.
"Нью-Йорк и 11 штатов подали в суд, требуя отменить пошлины, которые замедлят экономический рост, увеличат безработицу, инфляцию и риск рецессии", – говорится в сообщении.
Иск подан в суд США по делам международной торговли. К нему, помимо Нью-Йорка, присоединились Аризона, Колорадо, Коннектикут, Делавэр, Иллинойс, Мэн, Миннесота, Невада, Нью-Мексико, Орегон и Вермонт.
Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.