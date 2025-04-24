https://1prime.ru/20250424/tramp-856975664.html

Двенадцать штатов США подали в суд на Трампа

Двенадцать штатов США подали в суд на Трампа - 24.04.2025, ПРАЙМ

Двенадцать штатов США подали в суд на Трампа

Двенадцать американских штатов подали в суд заявление с требованием отменить пошлины, введенные администрацией президента США Дональда Трампа, сообщили в... | 24.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-24T01:53+0300

2025-04-24T01:53+0300

2025-04-24T01:53+0300

экономика

бизнес

нью-йорк

сша

невада

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856975664.jpg?1745448798

НЬЮ-ЙОРК, 24 апр – ПРАЙМ. Двенадцать американских штатов подали в суд заявление с требованием отменить пошлины, введенные администрацией президента США Дональда Трампа, сообщили в пресс-службе губернатора Нью-Йорка. "Нью-Йорк и 11 штатов подали в суд, требуя отменить пошлины, которые замедлят экономический рост, увеличат безработицу, инфляцию и риск рецессии", – говорится в сообщении. Иск подан в суд США по делам международной торговли. К нему, помимо Нью-Йорка, присоединились Аризона, Колорадо, Коннектикут, Делавэр, Иллинойс, Мэн, Миннесота, Невада, Нью-Мексико, Орегон и Вермонт. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.

нью-йорк

сша

невада

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, нью-йорк, сша, невада, дональд трамп