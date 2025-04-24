https://1prime.ru/20250424/tramp-857002569.html

Трамп после ударов ВС России по ВПК Украины попросил Путина о мирной сделке

Трамп после ударов ВС России по ВПК Украины попросил Путина о мирной сделке - 24.04.2025, ПРАЙМ

Трамп после ударов ВС России по ВПК Украины попросил Путина о мирной сделке

Президент США Дональд Трамп заявил, что недоволен российскими ударами, якобы нанесенными по Киеву, и попросил российского лидера Владимира Путина о заключении... | 24.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-24T16:46+0300

2025-04-24T16:46+0300

2025-04-24T16:46+0300

политика

россия

дональд трамп

владимир путин

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НЬЮ-ЙОРК, 24 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что недоволен российскими ударами, якобы нанесенными по Киеву, и попросил российского лидера Владимира Путина о заключении мирной сделки. Ранее в четверг Минобороны РФ сообщило о массированном ударе по авиационным, ракетным и бронетанковым предприятиям Украины. Об ударах по Киеву в сводке российского оборонного ведомства не указано. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая в четверг на вопрос о якобы ударе ВС РФ по Киеву, подчеркнул, что российские военные "продолжают наносить удары по военным и околовоенным целям" в рамках задач, поставленных верховным главнокомандующим. "Мне не нравятся удары России по Киеву. Это не нужно и крайне не вовремя", - написал Трамп в соцсети Truth Social. Он заявил, что каждую неделю погибает 5 тысяч солдат. "Пора заключить мирное соглашение!" - заключил президент США. При этом накануне Трамп заявлял, что, по его мнению, Россия готова к заключению сделки для урегулирования конфликта на Украине, но пока не удается договориться с Владимиром Зеленским. Он подчеркнул, что именно последние слова Зеленского о Крыме вредят мирным переговорам с Россией. Трамп также выразил мнение, что ситуация на Украине плачевна, Зеленскому необходимо заключить мир, либо он потеряет всю Украину уже через три года.

https://1prime.ru/20250423/peskov-856971947.html

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россия, дональд трамп, владимир путин, сша