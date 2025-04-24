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Трамп анонсировал важные встречи по Украине в ближайшие дни - 24.04.2025, ПРАЙМ
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Трамп анонсировал важные встречи по Украине в ближайшие дни
Трамп анонсировал важные встречи по Украине в ближайшие дни - 24.04.2025, ПРАЙМ
Трамп анонсировал важные встречи по Украине в ближайшие дни
Президент США Дональд Трамп заявил, что в следующие дни будут очень важные встречи по Украине. | 24.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-24T21:07+0300
2025-04-24T21:31+0300
политика
сша
дональд трамп
украина
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ВАШИНГТОН, 24 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что в следующие дни будут очень важные встречи по Украине. "Мы хотим закончить эту войну, закончить быстро. Я думаю, мы добились большого прогресса, посмотрим, что будет. В следующие несколько дней будут очень важные встречи", - сообщил Трамп в Белом доме на встрече с премьером Норвегии.Помимо этого американский лидер отметил, что до выхода Соединенных Штатов из переговоров по Украине не дойдет, поскольку сделка с Украиной непременно будет заключена."Я думаю, мы заключим сделку. И если мы заключим сделку, это будет замечательно, нам не нужно будет волноваться о вашем вопросе. Вы можете задать этот вопрос через две недели", - ответил Трамп.
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сша, дональд трамп, украина
Политика, США, Дональд Трамп, УКРАИНА
21:07 24.04.2025 (обновлено: 21:31 24.04.2025)
 
Трамп анонсировал важные встречи по Украине в ближайшие дни

Трамп: в следующие дни состоятся очень важные встречи по Украине

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости . Стрингер
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ВАШИНГТОН, 24 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что в следующие дни будут очень важные встречи по Украине.
"Мы хотим закончить эту войну, закончить быстро. Я думаю, мы добились большого прогресса, посмотрим, что будет. В следующие несколько дней будут очень важные встречи", - сообщил Трамп в Белом доме на встрече с премьером Норвегии.
Помимо этого американский лидер отметил, что до выхода Соединенных Штатов из переговоров по Украине не дойдет, поскольку сделка с Украиной непременно будет заключена.
"Я думаю, мы заключим сделку. И если мы заключим сделку, это будет замечательно, нам не нужно будет волноваться о вашем вопросе. Вы можете задать этот вопрос через две недели", - ответил Трамп.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2025
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ПолитикаСШАДональд ТрампУКРАИНА
 
 
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