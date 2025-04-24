https://1prime.ru/20250424/tramp-857007748.html

Трамп анонсировал важные встречи по Украине в ближайшие дни

Трамп анонсировал важные встречи по Украине в ближайшие дни - 24.04.2025, ПРАЙМ

Трамп анонсировал важные встречи по Украине в ближайшие дни

Президент США Дональд Трамп заявил, что в следующие дни будут очень важные встречи по Украине. | 24.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-24T21:07+0300

2025-04-24T21:07+0300

2025-04-24T21:31+0300

политика

сша

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украина

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ВАШИНГТОН, 24 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что в следующие дни будут очень важные встречи по Украине. "Мы хотим закончить эту войну, закончить быстро. Я думаю, мы добились большого прогресса, посмотрим, что будет. В следующие несколько дней будут очень важные встречи", - сообщил Трамп в Белом доме на встрече с премьером Норвегии.Помимо этого американский лидер отметил, что до выхода Соединенных Штатов из переговоров по Украине не дойдет, поскольку сделка с Украиной непременно будет заключена."Я думаю, мы заключим сделку. И если мы заключим сделку, это будет замечательно, нам не нужно будет волноваться о вашем вопросе. Вы можете задать этот вопрос через две недели", - ответил Трамп.

https://1prime.ru/20250424/tramp-857006546.html

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сша, дональд трамп, украина