https://1prime.ru/20250424/tramp-857007748.html
Трамп анонсировал важные встречи по Украине в ближайшие дни
Трамп анонсировал важные встречи по Украине в ближайшие дни - 24.04.2025, ПРАЙМ
Трамп анонсировал важные встречи по Украине в ближайшие дни
Президент США Дональд Трамп заявил, что в следующие дни будут очень важные встречи по Украине. | 24.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-24T21:07+0300
2025-04-24T21:07+0300
2025-04-24T21:31+0300
политика
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ВАШИНГТОН, 24 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что в следующие дни будут очень важные встречи по Украине. "Мы хотим закончить эту войну, закончить быстро. Я думаю, мы добились большого прогресса, посмотрим, что будет. В следующие несколько дней будут очень важные встречи", - сообщил Трамп в Белом доме на встрече с премьером Норвегии.Помимо этого американский лидер отметил, что до выхода Соединенных Штатов из переговоров по Украине не дойдет, поскольку сделка с Украиной непременно будет заключена."Я думаю, мы заключим сделку. И если мы заключим сделку, это будет замечательно, нам не нужно будет волноваться о вашем вопросе. Вы можете задать этот вопрос через две недели", - ответил Трамп.
https://1prime.ru/20250424/tramp-857006546.html
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Политика, США, Дональд Трамп, УКРАИНА
Трамп анонсировал важные встречи по Украине в ближайшие дни
Трамп: в следующие дни состоятся очень важные встречи по Украине
ВАШИНГТОН, 24 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что в следующие дни будут очень важные встречи по Украине.
"Мы хотим закончить эту войну, закончить быстро. Я думаю, мы добились большого прогресса, посмотрим, что будет. В следующие несколько дней будут очень важные встречи", - сообщил Трамп в Белом доме на встрече с премьером Норвегии.
Помимо этого американский лидер отметил, что до выхода Соединенных Штатов из переговоров по Украине не дойдет, поскольку сделка с Украиной непременно будет заключена.
"Я думаю, мы заключим сделку. И если мы заключим сделку, это будет замечательно, нам не нужно будет волноваться о вашем вопросе. Вы можете задать этот вопрос через две недели", - ответил Трамп.
"У меня свой дедлайн". Трамп высказался о сроках достижения мира на Украине