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"Они приняли решение". Трамп сомневается, что Украина заберет Крым
"Они приняли решение". Трамп сомневается, что Украина заберет Крым - 24.04.2025, ПРАЙМ
"Они приняли решение". Трамп сомневается, что Украина заберет Крым
Президент США Дональд Трамп заявил, что Киев "отдал" Крым без единого выстрела, "будет тяжело" вернуть его. | 24.04.2025, ПРАЙМ
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ВАШИНГТОН, 24 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что Киев "отдал" Крым без единого выстрела, "будет тяжело" вернуть его. "Крым был передан при президенте (США - ред.) Бараке Хусейне Обаме, это ничего со мной не имеет общего. Они приняли решение. Не было выстрелов, они просто передали его. Теперь они говорят, можете вернуть? Я думаю, это будет очень тяжело сделать", - сказал Трамп в Белом доме на встрече с премьером Норвегии. На вопрос о том, должна ли Украина пойти на территориальные уступки, Трамп заявил, что "это зависит от территорий". "Они сражались, они потеряли много территорий, мы сделаем все возможное, работая с Украиной", - добавил он. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают киевский режим по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путём, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Политика, КРЫМ, УКРАИНА, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, ООН, РОССИЯ
"Они приняли решение". Трамп сомневается, что Украина заберет Крым
Трамп: Киев "отдал" Крым без единого выстрела и теперь будет тяжело вернуть его
ВАШИНГТОН, 24 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что Киев "отдал" Крым без единого выстрела, "будет тяжело" вернуть его.
"Крым был передан при президенте (США - ред.) Бараке Хусейне Обаме, это ничего со мной не имеет общего. Они приняли решение. Не было выстрелов, они просто передали его. Теперь они говорят, можете вернуть? Я думаю, это будет очень тяжело сделать", - сказал Трамп в Белом доме на встрече с премьером Норвегии.
На вопрос о том, должна ли Украина пойти на территориальные уступки, Трамп заявил, что "это зависит от территорий". "Они сражались, они потеряли много территорий, мы сделаем все возможное, работая с Украиной", - добавил он.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают киевский режим по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путём, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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