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"Туркменгеология" планирует увеличить объемы геологоразведки - 24.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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"Туркменгеология" планирует увеличить объемы геологоразведки
"Туркменгеология" планирует увеличить объемы геологоразведки - 24.04.2025, ПРАЙМ
"Туркменгеология" планирует увеличить объемы геологоразведки
В связи с растущим мировым спросом на редкоземельные элементы корпорация "Туркменгеология" планирует увеличение объемов геологоразведочных работ в данном... | 24.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-24T07:07+0300
2025-04-24T07:07+0300
экономика
газ
туркмения
"туркменгаз"
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АШХАБАД, 24 апр – ПРАЙМ. В связи с растущим мировым спросом на редкоземельные элементы корпорация "Туркменгеология" планирует увеличение объемов геологоразведочных работ в данном направлении, заявил в четверг глава корпорации Гурбангельды Гарлыев. "В связи с возросшим в мире интересом к редкоземельным элементам, корпорацией запланировано увеличение геологоразведочных работ в данном направлении", – сказал он в ходе выступления на международном форуме по привлечению иностранных инвестиций в экономику Туркмении (TEIF 2025) в Куала-Лумпуре. Как отметил Гарлыев, на государственном балансе запасов республики учтено более 250 месторождений и перспективных проявлений различных видов минерального сырья с неутвержденными запасами. К ним относятся каменные и бурые угли, железные руды, озекерит, ильменитовые и рубидиевые руды, мраморный оникс, бентониты, самородная сера, а также сырье для химической и стекольной промышленности, поваренная и каменная соли, калиевые и магниевые соли, сульфат натрия, техногенный барий, йод, бром, минеральные краски, цементное сырье, гипсы, облицовочные материалы, строительные камни, сырье для производства керамзита и минеральных волокон. По словам главы корпорации, "Туркменгеология" продолжает модернизацию технического парка и внедряет новые буровые гусеничные установки, которые отличаются компактностью и имеют возможности наклонного бурения с глубиной исследования до 1500 метров. Особенностью новых установок является получение керна без необходимости спуска-подъема бурового инструмента, что существенно повышает эффективность работ, добавил он. Форум TEIF 2025 проходит в Куала-Лумпуре с 23 по 24 апреля. В мероприятии принимают участие представители более 42 стран. Организаторами форума выступают госконцерны "Туркменгаз", "Туркменнебит" и Торгово-промышленная палата Туркмении в партнерстве с компанией "Туркмен Энергия Форум".
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газ, туркмения, "туркменгаз"
Экономика, Газ, ТУРКМЕНИЯ, "Туркменгаз"
07:07 24.04.2025
 
"Туркменгеология" планирует увеличить объемы геологоразведки

"Туркменгеология" планирует увеличить объемы геологоразведочных работ

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АШХАБАД, 24 апр – ПРАЙМ. В связи с растущим мировым спросом на редкоземельные элементы корпорация "Туркменгеология" планирует увеличение объемов геологоразведочных работ в данном направлении, заявил в четверг глава корпорации Гурбангельды Гарлыев.
"В связи с возросшим в мире интересом к редкоземельным элементам, корпорацией запланировано увеличение геологоразведочных работ в данном направлении", – сказал он в ходе выступления на международном форуме по привлечению иностранных инвестиций в экономику Туркмении (TEIF 2025) в Куала-Лумпуре.
Как отметил Гарлыев, на государственном балансе запасов республики учтено более 250 месторождений и перспективных проявлений различных видов минерального сырья с неутвержденными запасами. К ним относятся каменные и бурые угли, железные руды, озекерит, ильменитовые и рубидиевые руды, мраморный оникс, бентониты, самородная сера, а также сырье для химической и стекольной промышленности, поваренная и каменная соли, калиевые и магниевые соли, сульфат натрия, техногенный барий, йод, бром, минеральные краски, цементное сырье, гипсы, облицовочные материалы, строительные камни, сырье для производства керамзита и минеральных волокон.
По словам главы корпорации, "Туркменгеология" продолжает модернизацию технического парка и внедряет новые буровые гусеничные установки, которые отличаются компактностью и имеют возможности наклонного бурения с глубиной исследования до 1500 метров. Особенностью новых установок является получение керна без необходимости спуска-подъема бурового инструмента, что существенно повышает эффективность работ, добавил он.
Форум TEIF 2025 проходит в Куала-Лумпуре с 23 по 24 апреля. В мероприятии принимают участие представители более 42 стран. Организаторами форума выступают госконцерны "Туркменгаз", "Туркменнебит" и Торгово-промышленная палата Туркмении в партнерстве с компанией "Туркмен Энергия Форум".
 
ЭкономикаГазТУРКМЕНИЯ"Туркменгаз"
 
 
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