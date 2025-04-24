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В Абхазии ожидают роста турпотока из России в 2025 году

В Абхазии ожидают роста турпотока из России в 2025 году - 24.04.2025, ПРАЙМ

В Абхазии ожидают роста турпотока из России в 2025 году

Власти Абхазии ожидают, что по итогам 2025 года турпоток из России вырастет на 10-15% в сравнении с предыдущим годом, сообщил в интервью РИА Новости абхазский... | 24.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-24T08:22+0300

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МОСКВА, 24 апр – ПРАЙМ. Власти Абхазии ожидают, что по итогам 2025 года турпоток из России вырастет на 10-15% в сравнении с предыдущим годом, сообщил в интервью РИА Новости абхазский посол в Москве Алхас Квициниа. "Да, сейчас мы наблюдаем уверенное восстановление туристического сектора после непростого конца прошлого года", - сказал Квициниа. Он уточнил, что протесты осенью 2024 года испугали некоторых туристов: зарубежные туроператоры не рекомендовали ездить в Абхазию, бронирования начали отменять. "К тому же наложились проблемы с электричеством – веерные отключения в декабре тоже негативно сказались на имидже курорта. В результате в период новогодних праздников 2024/25 мы действительно недосчитались гостей", - посетовал дипломат. По прогнозам экспертов, сообщил Квициниа, по итогам 2025 года туристический поток из России в Абхазию вырастет на 10-15% в сравнении с прошлым годом. В ноябре 2024 года в Абхазии вспыхнули массовые протесты, вызванные недовольством сторонников оппозиции инвестиционным соглашением с Россией. 15 ноября протестующие заняли здания парламента и правительства в Сухуме, требуя отставки президента Аслана Бжании. После нескольких дней переговоров, 19 ноября, Бжания подал в отставку. В связи с этим были назначены досрочные президентские выборы, которые уверенно выиграл Бадра Гунба. Полный текст читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.

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туризм, бизнес, россия, абхазия, москва, сухум