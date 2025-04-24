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Губернатор Калининградской области спрогнозировал рост турпотока - 24.04.2025, ПРАЙМ
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Губернатор Калининградской области спрогнозировал рост турпотока
Губернатор Калининградской области спрогнозировал рост турпотока - 24.04.2025, ПРАЙМ
Губернатор Калининградской области спрогнозировал рост турпотока
Туристический поток в Калининградскую область в 2025 году, согласно прогнозам, вырастет минимум до 2,5 миллиона человек, в 2024 году эта цифра составила 2,2... | 24.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-24T18:20+0300
2025-04-24T18:20+0300
калининград
турпоток
путешествия
туризм
балтийское море
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КАЛИНИНГРАД, 24 апр - ПРАЙМ. Туристический поток в Калининградскую область в 2025 году, согласно прогнозам, вырастет минимум до 2,5 миллиона человек, в 2024 году эта цифра составила 2,2 миллиона, сообщил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных. В Калининграде в четверг прошло заседание комитета Совета Федерации по международным делам с участием представителей МИД и других федеральных ведомств. Тема мероприятия – "Состояние и перспективы внешнеэкономического взаимодействия Российской Федерации в регионе Балтийского моря в современных геополитических условиях". "У нас только в прошлом году 2,2 миллиона туристов. В этом году мы прогнозируем еще увеличение туристического потока. Минимально это 2,5 миллиона, а то и больше. В Калининградской области найти гостиницу для размещения в туристический летний сезон практически невозможно", - сказал Беспрозванных.
https://1prime.ru/20250424/turpotok-856979882.html
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калининград, турпоток, путешествия, туризм, балтийское море
КАЛИНИНГРАД, турпоток, путешествия, Туризм, Балтийское море
18:20 24.04.2025
 
Губернатор Калининградской области спрогнозировал рост турпотока

Беспрозванных: турпоток в Калининградскую область вырастет минимум до 2,5 млн человек

Калининградская область вскоре может начать экспорт сельхозпродукции в Евросоюз
Калининградская область вскоре может начать экспорт сельхозпродукции в Евросоюз
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КАЛИНИНГРАД, 24 апр - ПРАЙМ. Туристический поток в Калининградскую область в 2025 году, согласно прогнозам, вырастет минимум до 2,5 миллиона человек, в 2024 году эта цифра составила 2,2 миллиона, сообщил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.
В Калининграде в четверг прошло заседание комитета Совета Федерации по международным делам с участием представителей МИД и других федеральных ведомств. Тема мероприятия – "Состояние и перспективы внешнеэкономического взаимодействия Российской Федерации в регионе Балтийского моря в современных геополитических условиях".
"У нас только в прошлом году 2,2 миллиона туристов. В этом году мы прогнозируем еще увеличение туристического потока. Минимально это 2,5 миллиона, а то и больше. В Калининградской области найти гостиницу для размещения в туристический летний сезон практически невозможно", - сказал Беспрозванных.
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КАЛИНИНГРАДтурпотокпутешествияТуризмБалтийское море
 
 
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