https://1prime.ru/20250424/turpotok-857004724.html

Губернатор Калининградской области спрогнозировал рост турпотока

Губернатор Калининградской области спрогнозировал рост турпотока - 24.04.2025, ПРАЙМ

Губернатор Калининградской области спрогнозировал рост турпотока

Туристический поток в Калининградскую область в 2025 году, согласно прогнозам, вырастет минимум до 2,5 миллиона человек, в 2024 году эта цифра составила 2,2... | 24.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-24T18:20+0300

2025-04-24T18:20+0300

2025-04-24T18:20+0300

калининград

турпоток

путешествия

туризм

балтийское море

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КАЛИНИНГРАД, 24 апр - ПРАЙМ. Туристический поток в Калининградскую область в 2025 году, согласно прогнозам, вырастет минимум до 2,5 миллиона человек, в 2024 году эта цифра составила 2,2 миллиона, сообщил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных. В Калининграде в четверг прошло заседание комитета Совета Федерации по международным делам с участием представителей МИД и других федеральных ведомств. Тема мероприятия – "Состояние и перспективы внешнеэкономического взаимодействия Российской Федерации в регионе Балтийского моря в современных геополитических условиях". "У нас только в прошлом году 2,2 миллиона туристов. В этом году мы прогнозируем еще увеличение туристического потока. Минимально это 2,5 миллиона, а то и больше. В Калининградской области найти гостиницу для размещения в туристический летний сезон практически невозможно", - сказал Беспрозванных.

https://1prime.ru/20250424/turpotok-856979882.html

калининград

балтийское море

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калининград, турпоток, путешествия, туризм, балтийское море