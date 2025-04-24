https://1prime.ru/20250424/turpotok-857004724.html
Губернатор Калининградской области спрогнозировал рост турпотока
Губернатор Калининградской области спрогнозировал рост турпотока - 24.04.2025, ПРАЙМ
Губернатор Калининградской области спрогнозировал рост турпотока
Туристический поток в Калининградскую область в 2025 году, согласно прогнозам, вырастет минимум до 2,5 миллиона человек, в 2024 году эта цифра составила 2,2... | 24.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-24T18:20+0300
2025-04-24T18:20+0300
2025-04-24T18:20+0300
калининград
турпоток
путешествия
туризм
балтийское море
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75712/34/757123423_0:65:651:431_1920x0_80_0_0_d6b5accf0fa2afac461831539653cf49.jpg
КАЛИНИНГРАД, 24 апр - ПРАЙМ. Туристический поток в Калининградскую область в 2025 году, согласно прогнозам, вырастет минимум до 2,5 миллиона человек, в 2024 году эта цифра составила 2,2 миллиона, сообщил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных. В Калининграде в четверг прошло заседание комитета Совета Федерации по международным делам с участием представителей МИД и других федеральных ведомств. Тема мероприятия – "Состояние и перспективы внешнеэкономического взаимодействия Российской Федерации в регионе Балтийского моря в современных геополитических условиях". "У нас только в прошлом году 2,2 миллиона туристов. В этом году мы прогнозируем еще увеличение туристического потока. Минимально это 2,5 миллиона, а то и больше. В Калининградской области найти гостиницу для размещения в туристический летний сезон практически невозможно", - сказал Беспрозванных.
https://1prime.ru/20250424/turpotok-856979882.html
калининград
балтийское море
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75712/34/757123423_0:4:651:492_1920x0_80_0_0_fa0d522228906e4b6af47fb381b22aec.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калининград, турпоток, путешествия, туризм, балтийское море
КАЛИНИНГРАД, турпоток, путешествия, Туризм, Балтийское море
Губернатор Калининградской области спрогнозировал рост турпотока
Беспрозванных: турпоток в Калининградскую область вырастет минимум до 2,5 млн человек
КАЛИНИНГРАД, 24 апр - ПРАЙМ. Туристический поток в Калининградскую область в 2025 году, согласно прогнозам, вырастет минимум до 2,5 миллиона человек, в 2024 году эта цифра составила 2,2 миллиона, сообщил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.
В Калининграде в четверг прошло заседание комитета Совета Федерации по международным делам с участием представителей МИД и других федеральных ведомств. Тема мероприятия – "Состояние и перспективы внешнеэкономического взаимодействия Российской Федерации в регионе Балтийского моря в современных геополитических условиях".
"У нас только в прошлом году 2,2 миллиона туристов. В этом году мы прогнозируем еще увеличение туристического потока. Минимально это 2,5 миллиона, а то и больше. В Калининградской области найти гостиницу для размещения в туристический летний сезон практически невозможно", - сказал Беспрозванных.
В Абхазии ожидают роста турпотока из России в 2025 году