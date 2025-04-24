https://1prime.ru/20250424/ugol-857005297.html

Новак поручил выработать меры поддержки угольных предприятий

Новак поручил выработать меры поддержки угольных предприятий - 24.04.2025, ПРАЙМ

Новак поручил выработать меры поддержки угольных предприятий

Вице-премьер России Александр Новак поручил федеральному центру и региональным властям выработать среднесрочные меры поддержки угольных предприятий, сообщил... | 24.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-24T18:45+0300

2025-04-24T18:45+0300

2025-04-24T18:45+0300

россия

александр новак

уголь

добыча угля

промышленность

https://cdnn.1prime.ru/img/80661/93/806619378_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_81ccaa5c8a4c4a0af7bc625d55233a9a.jpg

МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Вице-премьер России Александр Новак поручил федеральному центру и региональным властям выработать среднесрочные меры поддержки угольных предприятий, сообщил кабмин РФ. Отмечается, что Новак провел заседание подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики. Так, участники обсудили текущее состояние в угольной отрасли и меры повышения ее эффективности, а главы угледобывающих субъектов РФ доложили о ситуации. "Федеральному центру и регионам поручено выработать среднесрочные меры поддержки предприятий отрасли для сохранения их стабильной работы с учетом опыта их применения в период пандемии COVID-19. Особое внимание следует уделить вопросам безопасности в шахтах и разрезах", - говорится в Telegram-канале правительства.

https://1prime.ru/20250424/novak-857005157.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, александр новак, уголь, добыча угля, промышленность