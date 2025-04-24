https://1prime.ru/20250424/ugol-857005297.html
Новак поручил выработать меры поддержки угольных предприятий
Новак поручил выработать меры поддержки угольных предприятий - 24.04.2025, ПРАЙМ
Новак поручил выработать меры поддержки угольных предприятий
Вице-премьер России Александр Новак поручил федеральному центру и региональным властям выработать среднесрочные меры поддержки угольных предприятий, сообщил... | 24.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-24T18:45+0300
2025-04-24T18:45+0300
2025-04-24T18:45+0300
россия
александр новак
уголь
добыча угля
промышленность
https://cdnn.1prime.ru/img/80661/93/806619378_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_81ccaa5c8a4c4a0af7bc625d55233a9a.jpg
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Вице-премьер России Александр Новак поручил федеральному центру и региональным властям выработать среднесрочные меры поддержки угольных предприятий, сообщил кабмин РФ. Отмечается, что Новак провел заседание подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики. Так, участники обсудили текущее состояние в угольной отрасли и меры повышения ее эффективности, а главы угледобывающих субъектов РФ доложили о ситуации. "Федеральному центру и регионам поручено выработать среднесрочные меры поддержки предприятий отрасли для сохранения их стабильной работы с учетом опыта их применения в период пандемии COVID-19. Особое внимание следует уделить вопросам безопасности в шахтах и разрезах", - говорится в Telegram-канале правительства.
https://1prime.ru/20250424/novak-857005157.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/80661/93/806619378_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_c733503507d3292f2390700d659edeb4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, александр новак, уголь, добыча угля, промышленность
РОССИЯ, Александр Новак, уголь, добыча угля, Промышленность
Новак поручил выработать меры поддержки угольных предприятий
Новак поручил выработать среднесрочные меры поддержки угольных предприятий
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Вице-премьер России Александр Новак поручил федеральному центру и региональным властям выработать среднесрочные меры поддержки угольных предприятий, сообщил кабмин РФ.
Отмечается, что Новак провел заседание подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики. Так, участники обсудили текущее состояние в угольной отрасли и меры повышения ее эффективности, а главы угледобывающих субъектов РФ доложили о ситуации.
"Федеральному центру и регионам поручено выработать среднесрочные меры поддержки предприятий отрасли для сохранения их стабильной работы с учетом опыта их применения в период пандемии COVID-19. Особое внимание следует уделить вопросам безопасности в шахтах и разрезах", - говорится в Telegram-канале правительства.
Новак заявил, что правительство держит на контроле ситуацию с угледобычей