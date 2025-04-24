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Новак поручил выработать меры поддержки угольных предприятий - 24.04.2025, ПРАЙМ
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Новак поручил выработать меры поддержки угольных предприятий
Новак поручил выработать меры поддержки угольных предприятий - 24.04.2025, ПРАЙМ
Новак поручил выработать меры поддержки угольных предприятий
Вице-премьер России Александр Новак поручил федеральному центру и региональным властям выработать среднесрочные меры поддержки угольных предприятий, сообщил... | 24.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-24T18:45+0300
2025-04-24T18:45+0300
россия
александр новак
уголь
добыча угля
промышленность
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Вице-премьер России Александр Новак поручил федеральному центру и региональным властям выработать среднесрочные меры поддержки угольных предприятий, сообщил кабмин РФ. Отмечается, что Новак провел заседание подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики. Так, участники обсудили текущее состояние в угольной отрасли и меры повышения ее эффективности, а главы угледобывающих субъектов РФ доложили о ситуации. "Федеральному центру и регионам поручено выработать среднесрочные меры поддержки предприятий отрасли для сохранения их стабильной работы с учетом опыта их применения в период пандемии COVID-19. Особое внимание следует уделить вопросам безопасности в шахтах и разрезах", - говорится в Telegram-канале правительства.
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россия, александр новак, уголь, добыча угля, промышленность
РОССИЯ, Александр Новак, уголь, добыча угля, Промышленность
18:45 24.04.2025
 
Новак поручил выработать меры поддержки угольных предприятий

Новак поручил выработать среднесрочные меры поддержки угольных предприятий

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкДобыча угля
Добыча угля - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Вице-премьер России Александр Новак поручил федеральному центру и региональным властям выработать среднесрочные меры поддержки угольных предприятий, сообщил кабмин РФ.
Отмечается, что Новак провел заседание подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики. Так, участники обсудили текущее состояние в угольной отрасли и меры повышения ее эффективности, а главы угледобывающих субъектов РФ доложили о ситуации.
"Федеральному центру и регионам поручено выработать среднесрочные меры поддержки предприятий отрасли для сохранения их стабильной работы с учетом опыта их применения в период пандемии COVID-19. Особое внимание следует уделить вопросам безопасности в шахтах и разрезах", - говорится в Telegram-канале правительства.
Александр Новак - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2025
Новак заявил, что правительство держит на контроле ситуацию с угледобычей
18:44
 
РОССИЯАлександр Новакугольдобыча угляПромышленность
 
 
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