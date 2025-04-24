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Новак поручил проработать меры по повышению эффективности угольной отрасли
Новак поручил проработать меры по повышению эффективности угольной отрасли - 24.04.2025, ПРАЙМ
Новак поручил проработать меры по повышению эффективности угольной отрасли
Вице-премьер РФ Александр Новак поручил проработать предложенные Минэнерго меры повышению эффективности угольной отрасли страны - с учетом дополнений от других... | 24.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-24T18:47+0300
2025-04-24T18:47+0300
2025-04-24T18:47+0300
промышленность
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александр новак
уголь
добыча угля
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил проработать предложенные Минэнерго меры повышению эффективности угольной отрасли страны - с учетом дополнений от других органов власти, а также самой отрасли, сообщило правительство России. Новак провел заседание подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики, его участники обсудили текущее состояние в угольной отрасли и меры повышения ее эффективности. "Вице-премьер поручил проработать предложенные Минэнерго меры по повышению эффективности угольной отрасли с учетом дополнений от региональных властей, представителей отрасли и законодательных органов власти", - говорится в сообщении кабинета министров.
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промышленность, рф, александр новак, уголь, добыча угля
Промышленность, РФ, Александр Новак, уголь, добыча угля
Новак поручил проработать меры по повышению эффективности угольной отрасли
Новак поручил проработать меры по повышению эффективности угольной отрасли
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил проработать предложенные Минэнерго меры повышению эффективности угольной отрасли страны - с учетом дополнений от других органов власти, а также самой отрасли, сообщило правительство России.
Новак провел заседание подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики, его участники обсудили текущее состояние в угольной отрасли и меры повышения ее эффективности.
"Вице-премьер поручил проработать предложенные Минэнерго меры по повышению эффективности угольной отрасли с учетом дополнений от региональных властей, представителей отрасли и законодательных органов власти", - говорится в сообщении кабинета министров.
Новак поручил выработать меры поддержки угольных предприятий