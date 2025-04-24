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Новак поручил проработать меры по повышению эффективности угольной отрасли

Новак поручил проработать меры по повышению эффективности угольной отрасли - 24.04.2025, ПРАЙМ

Новак поручил проработать меры по повышению эффективности угольной отрасли

Вице-премьер РФ Александр Новак поручил проработать предложенные Минэнерго меры повышению эффективности угольной отрасли страны - с учетом дополнений от других... | 24.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-24T18:47+0300

2025-04-24T18:47+0300

2025-04-24T18:47+0300

промышленность

рф

александр новак

уголь

добыча угля

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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил проработать предложенные Минэнерго меры повышению эффективности угольной отрасли страны - с учетом дополнений от других органов власти, а также самой отрасли, сообщило правительство России. Новак провел заседание подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики, его участники обсудили текущее состояние в угольной отрасли и меры повышения ее эффективности. "Вице-премьер поручил проработать предложенные Минэнерго меры по повышению эффективности угольной отрасли с учетом дополнений от региональных властей, представителей отрасли и законодательных органов власти", - говорится в сообщении кабинета министров.

https://1prime.ru/20250424/ugol-857005297.html

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промышленность, рф, александр новак, уголь, добыча угля