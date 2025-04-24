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Новак поручил проработать меры по повышению эффективности угольной отрасли - 24.04.2025, ПРАЙМ
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Новак поручил проработать меры по повышению эффективности угольной отрасли
Новак поручил проработать меры по повышению эффективности угольной отрасли - 24.04.2025, ПРАЙМ
Новак поручил проработать меры по повышению эффективности угольной отрасли
Вице-премьер РФ Александр Новак поручил проработать предложенные Минэнерго меры повышению эффективности угольной отрасли страны - с учетом дополнений от других... | 24.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-24T18:47+0300
2025-04-24T18:47+0300
промышленность
рф
александр новак
уголь
добыча угля
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил проработать предложенные Минэнерго меры повышению эффективности угольной отрасли страны - с учетом дополнений от других органов власти, а также самой отрасли, сообщило правительство России. Новак провел заседание подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики, его участники обсудили текущее состояние в угольной отрасли и меры повышения ее эффективности. "Вице-премьер поручил проработать предложенные Минэнерго меры по повышению эффективности угольной отрасли с учетом дополнений от региональных властей, представителей отрасли и законодательных органов власти", - говорится в сообщении кабинета министров.
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промышленность, рф, александр новак, уголь, добыча угля
Промышленность, РФ, Александр Новак, уголь, добыча угля
18:47 24.04.2025
 
Новак поручил проработать меры по повышению эффективности угольной отрасли

Новак поручил проработать меры по повышению эффективности угольной отрасли

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкУголь на складе
Уголь на складе - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил проработать предложенные Минэнерго меры повышению эффективности угольной отрасли страны - с учетом дополнений от других органов власти, а также самой отрасли, сообщило правительство России.
Новак провел заседание подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики, его участники обсудили текущее состояние в угольной отрасли и меры повышения ее эффективности.
"Вице-премьер поручил проработать предложенные Минэнерго меры по повышению эффективности угольной отрасли с учетом дополнений от региональных властей, представителей отрасли и законодательных органов власти", - говорится в сообщении кабинета министров.
Добыча угля - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2025
Новак поручил выработать меры поддержки угольных предприятий
18:45
 
ПромышленностьРФАлександр Новакугольдобыча угля
 
 
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