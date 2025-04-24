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"Просто абсурд". Запад возмущен нежеланием Украины вести переговоры с РФ
"Просто абсурд". Запад возмущен нежеланием Украины вести переговоры с РФ - 24.04.2025, ПРАЙМ
"Просто абсурд". Запад возмущен нежеланием Украины вести переговоры с РФ
Мирные переговоры по украинскому конфликту не могут вестись исключительно между США и Россией — к ним должны быть напрямую подключены и сама Украина, и... | 24.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-24T15:22+0300
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Мирные переговоры по украинскому конфликту не могут вестись исключительно между США и Россией — к ним должны быть напрямую подключены и сама Украина, и европейские государства, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен. Своим мнением он поделился в соцсети X."Это просто абсурд, что диалог ведут только Соединенные Штаты и Россия", - написал Дизен.Он также выразил недоумение позицией Киева и Брюсселя, которые, по его мнению, сознательно избегают прямых контактов с Москвой, опасаясь, что диалог может быть расценен как признание оппонента."С каких пор стало нормой утверждать, что дипломатия рискует "легитимизировать" противника?" — удивился эксперт.Согласно информации газеты Washington Post, в США растет напряжение из-за того, что Киев отказывается идти на территориальные уступки и настаивает на первоочередном прекращении огня, отодвигая обсуждение остальных вопросов. По данным издания, на недавней встрече в среду в Лондоне Вашингтон был готов предложить Украине и европейским партнерам признание Крыма частью России в обмен на гарантии безопасности для Киева.На фоне этих событий президент США Дональд Трамп выступил с критикой в адрес Владимира Зеленского, указав, что его заявления о Крыме лишь осложняют возможность достижения мира. Глава Белого дома также предупредил, что если Зеленский не пойдет на соглашение, он рискует полностью потерять страну в течение трех лет.
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Политика, США, Дональд Трамп, УКРАИНА, Владимир Зеленский, РОССИЯ, переговоры, мирные переговоры
"Просто абсурд". Запад возмущен нежеланием Украины вести переговоры с РФ
Профессор Дизен: в мирных переговорах с РФ должны участвовать не только США, но и Украина
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ.
Мирные переговоры по украинскому конфликту не могут вестись исключительно между США и Россией — к ним должны быть напрямую подключены и сама Украина, и европейские государства, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен. Своим мнением он поделился в соцсети X
.
"Это просто абсурд, что диалог ведут только Соединенные Штаты и Россия", - написал Дизен.
Он также выразил недоумение позицией Киева и Брюсселя, которые, по его мнению, сознательно избегают прямых контактов с Москвой, опасаясь, что диалог может быть расценен как признание оппонента.
"С каких пор стало нормой утверждать, что дипломатия рискует "легитимизировать" противника?" — удивился эксперт.
Согласно информации газеты Washington Post, в США растет напряжение из-за того, что Киев отказывается идти на территориальные уступки и настаивает на первоочередном прекращении огня, отодвигая обсуждение остальных вопросов. По данным издания, на недавней встрече в среду в Лондоне Вашингтон был готов предложить Украине и европейским партнерам признание Крыма частью России в обмен на гарантии безопасности для Киева.
На фоне этих событий президент США Дональд Трамп выступил с критикой в адрес Владимира Зеленского, указав, что его заявления о Крыме лишь осложняют возможность достижения мира. Глава Белого дома также предупредил, что если Зеленский не пойдет на соглашение, он рискует полностью потерять страну в течение трех лет.
В Кремле заявили о разногласиях в переговорах США, Европы и Украины