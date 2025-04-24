https://1prime.ru/20250424/ukraina-856998752.html

"Просто абсурд". Запад возмущен нежеланием Украины вести переговоры с РФ

"Просто абсурд". Запад возмущен нежеланием Украины вести переговоры с РФ - 24.04.2025, ПРАЙМ

"Просто абсурд". Запад возмущен нежеланием Украины вести переговоры с РФ

Мирные переговоры по украинскому конфликту не могут вестись исключительно между США и Россией — к ним должны быть напрямую подключены и сама Украина, и... | 24.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-24T15:22+0300

2025-04-24T15:22+0300

2025-04-24T15:22+0300

политика

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владимир зеленский

россия

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мирные переговоры

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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Мирные переговоры по украинскому конфликту не могут вестись исключительно между США и Россией — к ним должны быть напрямую подключены и сама Украина, и европейские государства, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен. Своим мнением он поделился в соцсети X."Это просто абсурд, что диалог ведут только Соединенные Штаты и Россия", - написал Дизен.Он также выразил недоумение позицией Киева и Брюсселя, которые, по его мнению, сознательно избегают прямых контактов с Москвой, опасаясь, что диалог может быть расценен как признание оппонента."С каких пор стало нормой утверждать, что дипломатия рискует "легитимизировать" противника?" — удивился эксперт.Согласно информации газеты Washington Post, в США растет напряжение из-за того, что Киев отказывается идти на территориальные уступки и настаивает на первоочередном прекращении огня, отодвигая обсуждение остальных вопросов. По данным издания, на недавней встрече в среду в Лондоне Вашингтон был готов предложить Украине и европейским партнерам признание Крыма частью России в обмен на гарантии безопасности для Киева.На фоне этих событий президент США Дональд Трамп выступил с критикой в адрес Владимира Зеленского, указав, что его заявления о Крыме лишь осложняют возможность достижения мира. Глава Белого дома также предупредил, что если Зеленский не пойдет на соглашение, он рискует полностью потерять страну в течение трех лет.

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сша, дональд трамп, украина, владимир зеленский, россия, переговоры, мирные переговоры