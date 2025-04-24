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Украина перейдет на европейские стандарты напряжения в электросети - 24.04.2025, ПРАЙМ
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Украина перейдет на европейские стандарты напряжения в электросети
Украина перейдет на европейские стандарты напряжения в электросети - 24.04.2025, ПРАЙМ
Украина перейдет на европейские стандарты напряжения в электросети
Украина с 1 июля этого года перейдет на европейские стандарты напряжения в электросети 230 вольт, сообщает издание "Экономическая правда" со ссылкой на... | 24.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-24T16:08+0300
2025-04-24T16:08+0300
энергетика
газ
украина
москва
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МОСКВА, 24 апр – ПРАЙМ. Украина с 1 июля этого года перейдет на европейские стандарты напряжения в электросети 230 вольт, сообщает издание "Экономическая правда" со ссылкой на постановлении Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. "С 1 июля 2025 года стандартом напряжения в сети будет 230 вольт, а не 220, как было раньше. На Украине начнут действовать европейские подходы к определению параметров качества электропитания, в частности - переход на номинальное напряжение 230/400 В. Одно из ключевых нововведений - установление четких границ допустимого отклонения напряжения: от 207 до 253 В (±10% от номинального значения 230 В)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания. Ожидается, что эти изменения "положительно повлияют на качество электроснабжения", отмечает издание.
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газ, украина, москва
Энергетика, Газ, УКРАИНА, МОСКВА
16:08 24.04.2025
 
Украина перейдет на европейские стандарты напряжения в электросети

Украина перейдет на европейские стандарты напряжения в электросети 230 вольт

© Фото : Unsplash/Terrillo WallsФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2025
© Фото : Unsplash/Terrillo Walls
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МОСКВА, 24 апр – ПРАЙМ. Украина с 1 июля этого года перейдет на европейские стандарты напряжения в электросети 230 вольт, сообщает издание "Экономическая правда" со ссылкой на постановлении Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.
"С 1 июля 2025 года стандартом напряжения в сети будет 230 вольт, а не 220, как было раньше. На Украине начнут действовать европейские подходы к определению параметров качества электропитания, в частности - переход на номинальное напряжение 230/400 В. Одно из ключевых нововведений - установление четких границ допустимого отклонения напряжения: от 207 до 253 В (±10% от номинального значения 230 В)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.
Ожидается, что эти изменения "положительно повлияют на качество электроснабжения", отмечает издание.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2025
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ЭнергетикаГазУКРАИНАМОСКВА
 
 
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