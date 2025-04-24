https://1prime.ru/20250424/ukraina-857000629.html

ЕС согласен на территориальный компромисс Украины, заявил экс-чиновник НАТО

ЕС согласен на территориальный компромисс Украины, заявил экс-чиновник НАТО - 24.04.2025, ПРАЙМ

ЕС согласен на территориальный компромисс Украины, заявил экс-чиновник НАТО

Большинство лидеров ЕС согласны, что Украине необходимо пойти на территориальный компромисс, заявил бывший высокопоставленный чиновник НАТО Камиль Гранд. | 24.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-24T16:23+0300

2025-04-24T16:23+0300

2025-04-24T16:23+0300

политика

украина

крым

ес

нато

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/83722/61/837226192_0:124:3202:1925_1920x0_80_0_0_84eb1127d156b5ccea7aeb8737892632.jpg

МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Большинство лидеров ЕС согласны, что Украине необходимо пойти на территориальный компромисс, заявил бывший высокопоставленный чиновник НАТО Камиль Гранд. Ранее газета Financial Times со ссылкой на чиновника сообщала, что Великобритания, Франция и Германия изучают возможность соглашения для Украины, в рамках которого она могла бы сделать некие шаги в направлении отказа от притязаний на некоторые территории. Газета Wall Street Journal со ссылкой на источник также писала, что британские и французские чиновники "открыты для сценария", при котором Киев признает потерю территорий в пользу РФ. "Большинство европейских лидеров согласны с необходимостью какого-то территориального компромисса, но не тот, который будет навязан им и украинцам", - заявил Гранд, его слова приводит газета New York Times. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Украину в этом вопросе. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как подчеркнул президент РФ Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.

https://1prime.ru/20250424/ukraina-856998752.html

украина

крым

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, крым, ес, нато, россия