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ЕС согласен на территориальный компромисс Украины, заявил экс-чиновник НАТО - 24.04.2025, ПРАЙМ
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ЕС согласен на территориальный компромисс Украины, заявил экс-чиновник НАТО
ЕС согласен на территориальный компромисс Украины, заявил экс-чиновник НАТО - 24.04.2025, ПРАЙМ
ЕС согласен на территориальный компромисс Украины, заявил экс-чиновник НАТО
Большинство лидеров ЕС согласны, что Украине необходимо пойти на территориальный компромисс, заявил бывший высокопоставленный чиновник НАТО Камиль Гранд. | 24.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-24T16:23+0300
2025-04-24T16:23+0300
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Большинство лидеров ЕС согласны, что Украине необходимо пойти на территориальный компромисс, заявил бывший высокопоставленный чиновник НАТО Камиль Гранд. Ранее газета Financial Times со ссылкой на чиновника сообщала, что Великобритания, Франция и Германия изучают возможность соглашения для Украины, в рамках которого она могла бы сделать некие шаги в направлении отказа от притязаний на некоторые территории. Газета Wall Street Journal со ссылкой на источник также писала, что британские и французские чиновники "открыты для сценария", при котором Киев признает потерю территорий в пользу РФ. "Большинство европейских лидеров согласны с необходимостью какого-то территориального компромисса, но не тот, который будет навязан им и украинцам", - заявил Гранд, его слова приводит газета New York Times. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Украину в этом вопросе. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как подчеркнул президент РФ Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.
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украина, крым, ес, нато, россия
Политика, УКРАИНА, КРЫМ, ЕС, НАТО, РОССИЯ
16:23 24.04.2025
 
ЕС согласен на территориальный компромисс Украины, заявил экс-чиновник НАТО

Экс-чиновник Гранд: большинство лидеров ЕС согласны, что Киев должен пойти на компромисс

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Украины и Европейского Союза
Флаги Украины и Европейского Союза - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Большинство лидеров ЕС согласны, что Украине необходимо пойти на территориальный компромисс, заявил бывший высокопоставленный чиновник НАТО Камиль Гранд.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на чиновника сообщала, что Великобритания, Франция и Германия изучают возможность соглашения для Украины, в рамках которого она могла бы сделать некие шаги в направлении отказа от притязаний на некоторые территории. Газета Wall Street Journal со ссылкой на источник также писала, что британские и французские чиновники "открыты для сценария", при котором Киев признает потерю территорий в пользу РФ.
"Большинство европейских лидеров согласны с необходимостью какого-то территориального компромисса, но не тот, который будет навязан им и украинцам", - заявил Гранд, его слова приводит газета New York Times.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Украину в этом вопросе. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как подчеркнул президент РФ Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2025
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