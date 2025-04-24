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На Украине предрекли катастрофу, если США прекратит поддержку Киева - 24.04.2025, ПРАЙМ
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На Украине предрекли катастрофу, если США прекратит поддержку Киева
На Украине предрекли катастрофу, если США прекратит поддержку Киева - 24.04.2025, ПРАЙМ
На Украине предрекли катастрофу, если США прекратит поддержку Киева
Украинский депутат Алексей Гончаренко* заявил, что прекращение помощи со стороны США обернется для Украины катастрофическими последствиями. | 24.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-24T20:58+0300
2025-04-24T20:58+0300
политика
украина
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дональд трамп
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Украинский депутат Алексей Гончаренко* заявил, что прекращение помощи со стороны США обернется для Украины катастрофическими последствиями."К чему может привести, если Украина будет полностью оставлена (США - ред.), я думаю, что, безусловно, Украину это приведет к катастрофе, потому что США являются для нас очень важным партнером", - заявил он в интервью телеканалу CNN.Также Гончаренко* предупредил, что подобный сценарий может обернуться для президента США Дональда Трампа "вторым Афганистаном", проводя аналогию с поспешным выводом войск из этой страны.Он отметил, что со стороны европейских союзников не видно достаточно стремления. Ранее Дональд Трамп сообщил, что у него есть собственный план и сроки по урегулированию конфликта на Украине, однако подробности американский лидер не раскрыл.В среду Трамп подверг резкой критике Владимира Зеленского, заявив, что его риторика по вопросу Крыма лишь мешает налаживанию диалога с Москвой. По словам президента США, ситуация на Украине критическая, и если Зеленский в скором времени не пойдет на мир, то уже через три года может потерять всю страну.* Внесен в России в список террористов и экстремистов
https://1prime.ru/20250424/zelenskiy-857004412.html
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украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский
Политика, УКРАИНА, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
20:58 24.04.2025
 
На Украине предрекли катастрофу, если США прекратит поддержку Киева

Депутат Гончаренко*: прекращение поддержки США приведет Украину к катастрофе

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2025
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Украинский депутат Алексей Гончаренко* заявил, что прекращение помощи со стороны США обернется для Украины катастрофическими последствиями.
"К чему может привести, если Украина будет полностью оставлена (США - ред.), я думаю, что, безусловно, Украину это приведет к катастрофе, потому что США являются для нас очень важным партнером", - заявил он в интервью телеканалу CNN.
Также Гончаренко* предупредил, что подобный сценарий может обернуться для президента США Дональда Трампа "вторым Афганистаном", проводя аналогию с поспешным выводом войск из этой страны.
Он отметил, что со стороны европейских союзников не видно достаточно стремления.
Ранее Дональд Трамп сообщил, что у него есть собственный план и сроки по урегулированию конфликта на Украине, однако подробности американский лидер не раскрыл.
В среду Трамп подверг резкой критике Владимира Зеленского, заявив, что его риторика по вопросу Крыма лишь мешает налаживанию диалога с Москвой. По словам президента США, ситуация на Украине критическая, и если Зеленский в скором времени не пойдет на мир, то уже через три года может потерять всю страну.
* Внесен в России в список террористов и экстремистов
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ПолитикаУКРАИНАСШАДональд ТрампВладимир Зеленский
 
 
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