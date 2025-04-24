https://1prime.ru/20250424/ukraina-857007562.html
На Украине предрекли катастрофу, если США прекратит поддержку Киева
На Украине предрекли катастрофу, если США прекратит поддержку Киева - 24.04.2025, ПРАЙМ
На Украине предрекли катастрофу, если США прекратит поддержку Киева
Украинский депутат Алексей Гончаренко* заявил, что прекращение помощи со стороны США обернется для Украины катастрофическими последствиями. | 24.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-24T20:58+0300
2025-04-24T20:58+0300
2025-04-24T20:58+0300
политика
украина
сша
дональд трамп
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_0:103:2400:1453_1920x0_80_0_0_b0239cf42cc18ead545123e1bc48f51c.jpg
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Украинский депутат Алексей Гончаренко* заявил, что прекращение помощи со стороны США обернется для Украины катастрофическими последствиями."К чему может привести, если Украина будет полностью оставлена (США - ред.), я думаю, что, безусловно, Украину это приведет к катастрофе, потому что США являются для нас очень важным партнером", - заявил он в интервью телеканалу CNN.Также Гончаренко* предупредил, что подобный сценарий может обернуться для президента США Дональда Трампа "вторым Афганистаном", проводя аналогию с поспешным выводом войск из этой страны.Он отметил, что со стороны европейских союзников не видно достаточно стремления. Ранее Дональд Трамп сообщил, что у него есть собственный план и сроки по урегулированию конфликта на Украине, однако подробности американский лидер не раскрыл.В среду Трамп подверг резкой критике Владимира Зеленского, заявив, что его риторика по вопросу Крыма лишь мешает налаживанию диалога с Москвой. По словам президента США, ситуация на Украине критическая, и если Зеленский в скором времени не пойдет на мир, то уже через три года может потерять всю страну.* Внесен в России в список террористов и экстремистов
https://1prime.ru/20250424/zelenskiy-857004412.html
украина
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_267:0:2400:1600_1920x0_80_0_0_6fde5b7f862acc894332cb2b2dd78b00.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский
Политика, УКРАИНА, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
На Украине предрекли катастрофу, если США прекратит поддержку Киева
Депутат Гончаренко*: прекращение поддержки США приведет Украину к катастрофе
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Украинский депутат Алексей Гончаренко* заявил, что прекращение помощи со стороны США обернется для Украины катастрофическими последствиями.
"К чему может привести, если Украина будет полностью оставлена (США - ред.), я думаю, что, безусловно, Украину это приведет к катастрофе, потому что США являются для нас очень важным партнером", - заявил он в интервью телеканалу CNN.
Также Гончаренко* предупредил, что подобный сценарий может обернуться для президента США Дональда Трампа "вторым Афганистаном", проводя аналогию с поспешным выводом войск из этой страны.
Он отметил, что со стороны европейских союзников не видно достаточно стремления.
Ранее Дональд Трамп сообщил, что у него есть собственный план и сроки по урегулированию конфликта на Украине, однако подробности американский лидер не раскрыл.
В среду Трамп подверг резкой критике Владимира Зеленского, заявив, что его риторика по вопросу Крыма лишь мешает налаживанию диалога с Москвой. По словам президента США, ситуация на Украине критическая, и если Зеленский в скором времени не пойдет на мир, то уже через три года может потерять всю страну.
* Внесен в России в список террористов и экстремистов
Зеленский снова пытается диктовать Трампу условия мирного плана