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В Думе посоветовали киевскому режиму готовить речь для грядущего трибунала - 24.04.2025, ПРАЙМ
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В Думе посоветовали киевскому режиму готовить речь для грядущего трибунала
В Думе посоветовали киевскому режиму готовить речь для грядущего трибунала - 24.04.2025, ПРАЙМ
В Думе посоветовали киевскому режиму готовить речь для грядущего трибунала
Депутат Государственной думы от партии "Новые люди" Амир Хамитов заявил, что украинская верхушка снова разочарована тем, что их фантазии не совпали с... | 24.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-24T23:07+0300
2025-04-24T23:07+0300
политика
россия
украина
киев
госдума
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Депутат Государственной думы от партии "Новые люди" Амир Хамитов заявил, что украинская верхушка снова разочарована тем, что их фантазии не совпали с реальностью, отметив, что вместо возмущений Киеву стоит готовить речь к будущему трибуналу.Как сообщило немецкое издание Bild со ссылкой на источник в правительстве Украины, в Киеве всерьез настроены на худший сценарий - прекращение поддержки со стороны США. Источник также выразил недовольство мирной инициативой, предложенной президентом США Дональдом Трампом. По данным издания, один из украинских дипломатов заявил, что озвученные Трампом условия Киев считает неприемлемыми."Опять украинская верхушка возмущена тем, что их фантазии совсем не совпадают с объективной реальностью… В общем, вместо стенаний о том, что ради вас не хотят перестраивать мир, лучше подготовьте как следует речь для будущего трибунала", - сообщил Хамитов в интервью РИА Новости. Он также добавил, что именно это, вероятно, станет единственным публичным выступлением, к которому может быть приковано серьезное внимание.Хамитов также подчеркнул, что украинское руководство традиционно перекладывает ответственность за свои несбывшиеся мечты на весь остальной мир, в особенности на те страны, от которых ожидается активное давление на Россию.Хамитов рекомендовал Киеву перестать надеяться на безусловную поддержку и приготовиться к тому, чтобы ответить за действия украинского режима за последние годы. По словам депутата Госдумы, пора перестать ждать, что весь мир по первому свистку будет бросаться исполнять любые "хотелки", так как "бездарная комедия абсурда", которая была разыграна, не считаясь с людскими и прочими потерями, подходит к концу. Депутат также отметил, что со стороны киевского режима было наивно рассчитывать на то, что мировое сообщество бесконечно будет тратить ресурсы на проект, который оказался убыточным. По мнению Хамитова, затянувшаяся трагикомедия подходит к своему завершению.
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россия, украина, киев, госдума
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Киев, Госдума
23:07 24.04.2025
 
В Думе посоветовали киевскому режиму готовить речь для грядущего трибунала

Депутат Хамитов: В Киеве снова возмущены тем, что их фантазии не совпали с реальностью

© Фото : Unsplash/Kedar GadgeФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2025
© Фото : Unsplash/Kedar Gadge
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Депутат Государственной думы от партии "Новые люди" Амир Хамитов заявил, что украинская верхушка снова разочарована тем, что их фантазии не совпали с реальностью, отметив, что вместо возмущений Киеву стоит готовить речь к будущему трибуналу.
Как сообщило немецкое издание Bild со ссылкой на источник в правительстве Украины, в Киеве всерьез настроены на худший сценарий - прекращение поддержки со стороны США. Источник также выразил недовольство мирной инициативой, предложенной президентом США Дональдом Трампом. По данным издания, один из украинских дипломатов заявил, что озвученные Трампом условия Киев считает неприемлемыми.
"Опять украинская верхушка возмущена тем, что их фантазии совсем не совпадают с объективной реальностью… В общем, вместо стенаний о том, что ради вас не хотят перестраивать мир, лучше подготовьте как следует речь для будущего трибунала", - сообщил Хамитов в интервью РИА Новости.
Он также добавил, что именно это, вероятно, станет единственным публичным выступлением, к которому может быть приковано серьезное внимание.
Хамитов также подчеркнул, что украинское руководство традиционно перекладывает ответственность за свои несбывшиеся мечты на весь остальной мир, в особенности на те страны, от которых ожидается активное давление на Россию.
Хамитов рекомендовал Киеву перестать надеяться на безусловную поддержку и приготовиться к тому, чтобы ответить за действия украинского режима за последние годы. По словам депутата Госдумы, пора перестать ждать, что весь мир по первому свистку будет бросаться исполнять любые "хотелки", так как "бездарная комедия абсурда", которая была разыграна, не считаясь с людскими и прочими потерями, подходит к концу. Депутат также отметил, что со стороны киевского режима было наивно рассчитывать на то, что мировое сообщество бесконечно будет тратить ресурсы на проект, который оказался убыточным. По мнению Хамитова, затянувшаяся трагикомедия подходит к своему завершению.
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