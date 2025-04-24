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Фьючерсы Уолл-стрит в основном растут в ожидании данных по рынку труда США
Фьючерсы Уолл-стрит в основном растут в ожидании данных по рынку труда США - 24.04.2025, ПРАЙМ
Фьючерсы Уолл-стрит в основном растут в ожидании данных по рынку труда США
Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит в четверг преимущественно растут перед выходом статистики по числу заявок на пособие по безработице в США,... | 24.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-24T14:18+0300
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит в четверг преимущественно растут перед выходом статистики по числу заявок на пособие по безработице в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.04 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,17%, до 39 708 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 поднимался на 0,11%, до 18 824 пунктов, на индекс широкого рынка S&P 500 увеличивался на 0,11%, до 5 406,25 пункта. В четверг министерство труда США обнародует еженедельные данные по количеству первичных заявок на пособие по безработице в стране. Ожидается, что за неделю по 19 апреля показатель вырос на 6 тысяч с показателя предыдущей недели - до 221 тысячи. Кроме того, Национальная ассоциация риелторов (National Association of Realtors, NAR) опубликует доклад о количестве сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США. Аналитики предполагают, что показатель в марте снизился до 4,13 миллиона с февральской отметки в 4,26 миллиона.
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рынки, торги, индексы, уолл-стрит, фьючерсы уолл-стрит, сша
Экономика, Рынки, Торги, Индексы, Уолл-стрит, фьючерсы Уолл-стрит, США
Фьючерсы Уолл-стрит в основном растут в ожидании данных по рынку труда США
Фьючерсы Уолл-стрит в основном растут перед выходом статистики по рынку труда США
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит в четверг преимущественно растут перед выходом статистики по числу заявок на пособие по безработице в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.04 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,17%, до 39 708 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 поднимался на 0,11%, до 18 824 пунктов, на индекс широкого рынка S&P 500 увеличивался на 0,11%, до 5 406,25 пункта.
В четверг министерство труда США обнародует еженедельные данные по количеству первичных заявок на пособие по безработице в стране. Ожидается, что за неделю по 19 апреля показатель вырос на 6 тысяч с показателя предыдущей недели - до 221 тысячи.
Кроме того, Национальная ассоциация риелторов (National Association of Realtors, NAR) опубликует доклад о количестве сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США. Аналитики предполагают, что показатель в марте снизился до 4,13 миллиона с февральской отметки в 4,26 миллиона.
Российский рынок акций растет в ходе основной сессии четверга