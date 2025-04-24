https://1prime.ru/20250424/valyuta-857003395.html

Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 25 апреля

Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 25 апреля - 24.04.2025, ПРАЙМ

Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 25 апреля

Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 5,91 копейки - до 11,3979 рубля, доллара - на 49,22 копейки, до 82,8559 рубля, евро - на | 24.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-24T17:32+0300

2025-04-24T17:32+0300

2025-04-24T17:32+0300

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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 5,91 копейки - до 11,3979 рубля, доллара - на 49,22 копейки, до 82,8559 рубля, евро - на 14,06 копейки, до 94,7129 рубля, следует из данных Банка России. После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка. США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.

https://1prime.ru/20250424/rubl-857002066.html

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банк россии, рынки, финансы, юань, евро, доллар сша