https://1prime.ru/20250424/valyuta-857003524.html

Правительство внесло в ГД проект о признании цифровой валюты имуществом

Правительство внесло в ГД проект о признании цифровой валюты имуществом - 24.04.2025, ПРАЙМ

Правительство внесло в ГД проект о признании цифровой валюты имуществом

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о признании цифровой валюты имуществом для целей Уголовного кодекса и введении механизма ее изъятия при... | 24.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-24T17:33+0300

2025-04-24T17:33+0300

2025-04-24T17:33+0300

россия

финансы

госдума

цифровая валюта

https://cdnn.1prime.ru/img/83557/77/835577794_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b14446f37f6fd0b135c03b53ca6c7995.jpg

МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Правительство России внесло в Госдуму законопроект о признании цифровой валюты имуществом для целей Уголовного кодекса и введении механизма ее изъятия при расследовании уголовных дел, документ доступен в думской электронной базе. "Законопроектом цифровая валюта признается имуществом для целей Уголовного кодекса Российской Федерации, а также Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. Также предусматривается дополнение Уголовно-процессуального кодекса статьей, регламентирующей действия следователя (дознавателя) в тех случаях, когда в ходе предварительного расследования выявляется цифровая валюта, подлежащая изъятию и признанию вещественным доказательством. "В целях недопущения сокрытия цифровой валюты следователь (дознаватель) наделяется полномочиями по ее изъятию. При этом предусматривается возможность выбора следующих мер в зависимости от ситуации и конкретного вида цифровой валюты: 1) изъятие материального носителя, содержащего цифровую валюту или коды доступа к ней; 2) перевод ее на адрес-идентификатор, позволяющий обеспечить ее сохранность. Возможно осуществление обеих вышеперечисленных мер", - подчеркивается в документе Уточняется, что изъятие осуществляется с участием специалиста, который определяет в том числе выбор необходимых мер для обеспечения сохранности с учетом особенностей цифровой валюты. "В случае вынесения решения о наложении ареста на цифровую валюту, хранение которой осуществляется посредством "холодных кошельков" изымается материальный носитель, содержащий цифровую валюту или коды доступа к ней. При получении доступа к "кошельку" может быть осуществлен перевод цифровой валюты на адрес-идентификатор, обеспечивающий ее сохранность", - говорится в пояснительной записке.

https://1prime.ru/20250423/gosduma-856944532.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, финансы, госдума, цифровая валюта