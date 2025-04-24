https://1prime.ru/20250424/valyuta-857003524.html
Правительство внесло в ГД проект о признании цифровой валюты имуществом
Правительство внесло в ГД проект о признании цифровой валюты имуществом - 24.04.2025, ПРАЙМ
Правительство внесло в ГД проект о признании цифровой валюты имуществом
Правительство России внесло в Госдуму законопроект о признании цифровой валюты имуществом для целей Уголовного кодекса и введении механизма ее изъятия при... | 24.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-24T17:33+0300
2025-04-24T17:33+0300
2025-04-24T17:33+0300
россия
финансы
госдума
цифровая валюта
https://cdnn.1prime.ru/img/83557/77/835577794_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b14446f37f6fd0b135c03b53ca6c7995.jpg
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Правительство России внесло в Госдуму законопроект о признании цифровой валюты имуществом для целей Уголовного кодекса и введении механизма ее изъятия при расследовании уголовных дел, документ доступен в думской электронной базе. "Законопроектом цифровая валюта признается имуществом для целей Уголовного кодекса Российской Федерации, а также Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. Также предусматривается дополнение Уголовно-процессуального кодекса статьей, регламентирующей действия следователя (дознавателя) в тех случаях, когда в ходе предварительного расследования выявляется цифровая валюта, подлежащая изъятию и признанию вещественным доказательством. "В целях недопущения сокрытия цифровой валюты следователь (дознаватель) наделяется полномочиями по ее изъятию. При этом предусматривается возможность выбора следующих мер в зависимости от ситуации и конкретного вида цифровой валюты: 1) изъятие материального носителя, содержащего цифровую валюту или коды доступа к ней; 2) перевод ее на адрес-идентификатор, позволяющий обеспечить ее сохранность. Возможно осуществление обеих вышеперечисленных мер", - подчеркивается в документе Уточняется, что изъятие осуществляется с участием специалиста, который определяет в том числе выбор необходимых мер для обеспечения сохранности с учетом особенностей цифровой валюты. "В случае вынесения решения о наложении ареста на цифровую валюту, хранение которой осуществляется посредством "холодных кошельков" изымается материальный носитель, содержащий цифровую валюту или коды доступа к ней. При получении доступа к "кошельку" может быть осуществлен перевод цифровой валюты на адрес-идентификатор, обеспечивающий ее сохранность", - говорится в пояснительной записке.
https://1prime.ru/20250423/gosduma-856944532.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83557/77/835577794_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_586001e354f6979d7166a22947239b78.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, финансы, госдума, цифровая валюта
РОССИЯ, Финансы, Госдума, цифровая валюта
Правительство внесло в ГД проект о признании цифровой валюты имуществом
В ГД внесли проект об изъятии цифровой валюты при расследовании уголовных дел
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Правительство России внесло в Госдуму законопроект о признании цифровой валюты имуществом для целей Уголовного кодекса и введении механизма ее изъятия при расследовании уголовных дел, документ доступен в думской электронной базе.
"Законопроектом цифровая валюта признается имуществом для целей Уголовного кодекса Российской Федерации, а также Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
Также предусматривается дополнение Уголовно-процессуального кодекса статьей, регламентирующей действия следователя (дознавателя) в тех случаях, когда в ходе предварительного расследования выявляется цифровая валюта, подлежащая изъятию и признанию вещественным доказательством.
"В целях недопущения сокрытия цифровой валюты следователь (дознаватель) наделяется полномочиями по ее изъятию. При этом предусматривается возможность выбора следующих мер в зависимости от ситуации и конкретного вида цифровой валюты: 1) изъятие материального носителя, содержащего цифровую валюту или коды доступа к ней; 2) перевод ее на адрес-идентификатор, позволяющий обеспечить ее сохранность. Возможно осуществление обеих вышеперечисленных мер", - подчеркивается в документе
Уточняется, что изъятие осуществляется с участием специалиста, который определяет в том числе выбор необходимых мер для обеспечения сохранности с учетом особенностей цифровой валюты.
"В случае вынесения решения о наложении ареста на цифровую валюту, хранение которой осуществляется посредством "холодных кошельков" изымается материальный носитель, содержащий цифровую валюту или коды доступа к ней. При получении доступа к "кошельку" может быть осуществлен перевод цифровой валюты на адрес-идентификатор, обеспечивающий ее сохранность", - говорится в пояснительной записке.
В ГД внесли проект о включении времени простоя на работе в трудовой стаж