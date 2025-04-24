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ВОЗ заявила о росте числа заболеваний, предотвращаемых с помощью вакцин

ВОЗ заявила о росте числа заболеваний, предотвращаемых с помощью вакцин - 24.04.2025, ПРАЙМ

ВОЗ заявила о росте числа заболеваний, предотвращаемых с помощью вакцин

Вспышки болезней, предотвращаемых с помощью вакцин, таких как корь, менингит и желтая лихорадка, растут во всем мире, в то время как усилия по иммунизации... | 24.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-24T10:23+0300

2025-04-24T10:23+0300

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ЖЕНЕВА, 24 апр - ПРАЙМ. Вспышки болезней, предотвращаемых с помощью вакцин, таких как корь, менингит и желтая лихорадка, растут во всем мире, в то время как усилия по иммунизации находятся под растущей угрозой, говорится в опубликованном заявлении на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). "Во всем мире растет число вспышек болезней, предотвращаемых с помощью вакцин, таких как корь, менингит и желтая лихорадка, а такие болезни, как дифтерия, которые долгое время сдерживались или практически исчезли во многих странах, могут повторно возникнуть", - сказано в документе. В организации считают, что усилия по иммунизации находятся под растущей угрозой, "поскольку дезинформация, рост численности населения, гуманитарные кризисы и сокращение финансирования ставят под угрозу прогресс и подвергают риску миллионы детей, подростков и взрослых". ВОЗ призывает к "безотлагательному и постоянному" политическому вниманию и инвестициям для укрепления программ иммунизации и защиты прогресса, достигнутого в снижении детской смертности за последние 50 лет. "За последние пять десятилетий вакцины спасли более 150 миллионов жизней. Сокращение финансирования глобального здравоохранения поставило под угрозу эти с трудом достигнутые успехи. Во всем мире растет число вспышек заболеваний, предотвращаемых с помощью вакцин, что ставит под угрозу жизни людей и увеличивает затраты стран на лечение заболеваний и реагирование на вспышки", - приводятся в документе слова гендиректора организации Тедроса Адханома Гебрейесуса. Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из ВОЗ . Новая администрация считает, что ВОЗ недостаточно эффективна, находится под политическим влиянием и требует от США слишком большого финансирования. В феврале глава организации заявил, что ВОЗ заморозила набор персонала и ограничила поездки из-за кризиса с ликвидностью после выхода США из организации.

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здоровье, общество , сша, дональд трамп, воз