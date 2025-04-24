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Европу призвали подготовиться к итогам встречи Путина и Уиткоффа
Европу призвали подготовиться к итогам встречи Путина и Уиткоффа - 24.04.2025, ПРАЙМ
Европу призвали подготовиться к итогам встречи Путина и Уиткоффа
Мирное урегулирование конфликта на Украине теперь зависит от результатов встречи главы государства Владимира Путина и Стива Уиткоффа в Москве. Об этом говорится | 24.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-24T11:43+0300
2025-04-24T11:43+0300
2025-04-24T11:43+0300
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Мирное урегулирование конфликта на Украине теперь зависит от результатов встречи главы государства Владимира Путина и Стива Уиткоффа в Москве. Об этом говорится в материале издания Spectator."То, что мирный план Трампа даже не упоминает Украину в каждом пункте, усиливает представление о том, что судьба Киева — это раздражающее приложение <...> для Вашингтона. <...> Многое теперь зависит от результатов встречи Уиткоффа с Путиным в конце недели", — сказано в тексте материала.Автор подчеркнул, что Европа должна выбрать между поддержкой Трампа и убеждением Зеленского принять его условия или поиском компенсации за отказ США в поддержке Украины. В издании предположили, что встреча российского лидера и спецпосланника президента США пройдет в пятницу 25 апреля.
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Политика, ЕС, США, РОССИЯ, Владимир Путин
Европу призвали подготовиться к итогам встречи Путина и Уиткоффа
Spectator: урегулирование на Украине зависит от итогов встречи Путина и Уиткоффа
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ.
Мирное урегулирование конфликта на Украине теперь зависит от результатов встречи главы государства Владимира Путина и Стива Уиткоффа в Москве. Об этом говорится
в материале издания Spectator.
"То, что мирный план Трампа даже не упоминает Украину в каждом пункте, усиливает представление о том, что судьба Киева — это раздражающее приложение <...> для Вашингтона. <...> Многое теперь зависит от результатов встречи Уиткоффа с Путиным в конце недели", — сказано в тексте материала.
Автор подчеркнул, что Европа должна выбрать между поддержкой Трампа и убеждением Зеленского принять его условия или поиском компенсации за отказ США в поддержке Украины. В издании предположили, что встреча российского лидера и спецпосланника президента США пройдет в пятницу 25 апреля.
СМИ узнали, когда может состояться новая встреча Путина и Уиткоффа