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ВТБ назвал сроки "кредитного ренессанса" в розничном сегменте

ВТБ назвал сроки "кредитного ренессанса" в розничном сегменте - 24.04.2025, ПРАЙМ

ВТБ назвал сроки "кредитного ренессанса" в розничном сегменте

Разворота тренда от сберегательной к потребительской модели в розничном сегменте - "кредитного ренессанса" - в России можно ждать не ранее второго полугодия... | 24.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-24T08:24+0300

2025-04-24T08:24+0300

2025-04-24T08:24+0300

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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Разворота тренда от сберегательной к потребительской модели в розничном сегменте - "кредитного ренессанса" - в России можно ждать не ранее второго полугодия 2026 года, даже в случае плавного снижения ключевой ставки в конце этого года, считает зампред правления ВТБ Георгий Горшков. "В случае перехода ЦБ к смягчению политики во втором полугодии этого года, "кредитного ренессанса", по оценке ВТБ, стоит ожидать не ранее второй половины 2026 года", - сказал он журналистам. При этом Горшков отметил, что розничный кредитный рынок будет во многом "обновленным" - банки будут внимательнее оценивать долговую нагрузку потенциальных заемщиков, низкий первоначальный взнос станет "экзотикой". На рынке автокредитования будут одобряться меньшие суммы по сравнению с предыдущими годами, что мотивирует заемщиков вносить больше собственных средств при оформлении сделок. "Даже при смягчении монетарной политики возврат к исторически низким ставкам начала 2020-х и доступному кредитованию для широкого круга заемщиков в ближайшие несколько лет маловероятен. Рынку потребуется время на восстановление, а учитывая опыт рекордно долгого периода высокой ключевой ставки, в будущем банки будут более взвешенно подходить к выдаче "дешевых" кредитов на большой срок", - считает Горшков. По оценке ВТБ, в 2025 году рынок розничного кредитования сократится выше ожиданий. Сейчас ВТБ прогнозирует снижение рынка по итогам года примерно на 30% - до 8,8 триллиона рублей против январского прогноза в 9,1 триллиона рублей.

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