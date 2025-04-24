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ВТБ прогнозирует сокращение выдачи ипотеки в 2025 году

ВТБ прогнозирует сокращение выдачи ипотеки в 2025 году - 24.04.2025, ПРАЙМ

ВТБ прогнозирует сокращение выдачи ипотеки в 2025 году

Объем выдачи ипотеки в России в 2025 году составит около 3,8 триллиона рублей, по сравнению с 2024 годом сокращение составит 20%, также снизится темп прироста... | 24.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-24T08:32+0300

2025-04-24T08:32+0300

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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Объем выдачи ипотеки в России в 2025 году составит около 3,8 триллиона рублей, по сравнению с 2024 годом сокращение составит 20%, также снизится темп прироста розничного кредитного портфеля - до 4%, сообщил журналистам зампред ВТБ Георгий Горшков. В январе он озвучивал прогноз по выдаче ипотеки в России в 2025 году на уровне 3,3 триллиона рублей. "По оценке ВТБ, в 2025 году рынок розничного кредитования сократится выше ожиданий. Сейчас ВТБ прогнозирует снижение рынка по итогам года примерно на 30% - до 8,8 триллиона рублей (январский прогноз – 9,1 триллиона). Основной объем придется на ипотеку, выдачи составят около 3,8 триллиона рублей вместо ожидаемых ранее 3,3 триллиона. Сокращение продаж жилищных кредитов по сравнению с 2024 годом составит примерно 20%", - сказал Горшков. Отмечается, что более позитивно оценить сегмент ипотечного кредитования позволило произошедшее снижение стоимости фондирования, смягчение регуляторики ЦБ РФ с марта и увеличение размера субсидии по госпрограммам с февраля. При этом итоговые результаты ипотечных продаж будут во многом зависеть от решений по программам с господдержкой. Также по оценке ВТБ, в автокредитовании сокращение выдач может составить более чем 40% - до 1,3 триллиона рублей. Окончательный результат будет зависеть от итоговой позиции регулятора по вводимым с 1 июля макропруденциальным лимитам для залоговых автокредитов и изменений действующего законодательства по обязательному периоду охлаждения с 1 сентября. Продажи кредитов наличными покажут результат на уровне 3,7 триллиона рублей (снижение год к году - 35%). "В результате существенного "охлаждения" спроса темпы прироста розничного кредитного портфеля значительно замедлятся. Если в 2024 году его объем вырос на 13% – до 39,45 триллиона рублей, то по итогам 2025 года рост планируется на 4%, до 41,1 триллиона рублей", - подытожил Горшков.

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