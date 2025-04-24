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ВТБ запускает новые сервисы самозапретов для защиты от мошенников

ВТБ запускает новые сервисы самозапретов для защиты от мошенников - 24.04.2025, ПРАЙМ

ВТБ запускает новые сервисы самозапретов для защиты от мошенников

ВТБ внедряет функционал, который даст клиентам возможность установить самозапрет на кредиты наличными и автокредиты, досрочное снятие денег с вклада и операции... | 24.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-24T10:02+0300

2025-04-24T10:02+0300

2025-04-24T10:02+0300

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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. ВТБ внедряет функционал, который даст клиентам возможность установить самозапрет на кредиты наличными и автокредиты, досрочное снятие денег с вклада и операции по QR в банкоматах, сообщил журналистам зампред правления ВТБ Георгий Горшков. "ВТБ внедряет функционал, который даст клиентам возможность установить самозапрет на кредиты наличными и автокредиты, досрочное снятие денег с вклада и операции по QR в банкоматах. Это четыре ключевых функции из большого пакета, который позволит клиентам на свое усмотрение включить дополнительную защиту внутри ВТБ Онлайн", - сказал он. Функционал самозапретов будет внедряться в "ВТБ Онлайн" поэтапно, планируется внедрять остальные нововведения в мае и июне. В апреле ВТБ внедрил возможность поставить самозапрет на снятие или внесение наличных по QR через банкоматы. Это поможет клиентам защитить свои средства от мошенников, убеждающих положить деньги на "безопасный счет" через банкомат. "В дополнение к самозапрету через "Госуслуги" мы внедряем расширенный функционал для своих клиентов - основные функции запустятся до конца второго квартала. Сервис позволит исключить не только несанкционированное оформление кредита, но и досрочное снятие денег с вклада, переводы или покупки на крупные суммы. Кроме того, клиенты смогут установить специальные методы подтверждения для важных операций – например, подтверждение по отпечатку пальца или по NFC. Это позволит им усилить контроль за своими финансами и минимизировать риски мошенничества в онлайне", - подытожил Горшков.

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