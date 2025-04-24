https://1prime.ru/20250424/vtb-856984101.html
ВТБ запускает новые сервисы самозапретов для защиты от мошенников
ВТБ запускает новые сервисы самозапретов для защиты от мошенников - 24.04.2025, ПРАЙМ
ВТБ запускает новые сервисы самозапретов для защиты от мошенников
ВТБ внедряет функционал, который даст клиентам возможность установить самозапрет на кредиты наличными и автокредиты, досрочное снятие денег с вклада и операции... | 24.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-24T10:02+0300
2025-04-24T10:02+0300
2025-04-24T10:02+0300
экономика
банки
финансы
москва
втб
https://cdnn.1prime.ru/img/82941/39/829413911_0:107:1280:827_1920x0_80_0_0_7a2230c18cbf37e28eca7c5d0bee1bcf.jpg
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. ВТБ внедряет функционал, который даст клиентам возможность установить самозапрет на кредиты наличными и автокредиты, досрочное снятие денег с вклада и операции по QR в банкоматах, сообщил журналистам зампред правления ВТБ Георгий Горшков. "ВТБ внедряет функционал, который даст клиентам возможность установить самозапрет на кредиты наличными и автокредиты, досрочное снятие денег с вклада и операции по QR в банкоматах. Это четыре ключевых функции из большого пакета, который позволит клиентам на свое усмотрение включить дополнительную защиту внутри ВТБ Онлайн", - сказал он. Функционал самозапретов будет внедряться в "ВТБ Онлайн" поэтапно, планируется внедрять остальные нововведения в мае и июне. В апреле ВТБ внедрил возможность поставить самозапрет на снятие или внесение наличных по QR через банкоматы. Это поможет клиентам защитить свои средства от мошенников, убеждающих положить деньги на "безопасный счет" через банкомат. "В дополнение к самозапрету через "Госуслуги" мы внедряем расширенный функционал для своих клиентов - основные функции запустятся до конца второго квартала. Сервис позволит исключить не только несанкционированное оформление кредита, но и досрочное снятие денег с вклада, переводы или покупки на крупные суммы. Кроме того, клиенты смогут установить специальные методы подтверждения для важных операций – например, подтверждение по отпечатку пальца или по NFC. Это позволит им усилить контроль за своими финансами и минимизировать риски мошенничества в онлайне", - подытожил Горшков.
https://1prime.ru/20250424/vtb-856980056.html
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82941/39/829413911_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_3c2cd4260552dd05c2c79952b8c0475e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банки, финансы, москва, втб
Экономика, Банки, Финансы, МОСКВА, ВТБ
ВТБ запускает новые сервисы самозапретов для защиты от мошенников
ВТБ внедрит сервисы, позволяющий установить самозапрет на кредиты и автокредиты
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. ВТБ внедряет функционал, который даст клиентам возможность установить самозапрет на кредиты наличными и автокредиты, досрочное снятие денег с вклада и операции по QR в банкоматах, сообщил журналистам зампред правления ВТБ Георгий Горшков.
"ВТБ внедряет функционал, который даст клиентам возможность установить самозапрет на кредиты наличными и автокредиты, досрочное снятие денег с вклада и операции по QR в банкоматах. Это четыре ключевых функции из большого пакета, который позволит клиентам на свое усмотрение включить дополнительную защиту внутри ВТБ Онлайн", - сказал он.
Функционал самозапретов будет внедряться в "ВТБ Онлайн" поэтапно, планируется внедрять остальные нововведения в мае и июне.
В апреле ВТБ внедрил возможность поставить самозапрет на снятие или внесение наличных по QR через банкоматы. Это поможет клиентам защитить свои средства от мошенников, убеждающих положить деньги на "безопасный счет" через банкомат.
"В дополнение к самозапрету через "Госуслуги" мы внедряем расширенный функционал для своих клиентов - основные функции запустятся до конца второго квартала. Сервис позволит исключить не только несанкционированное оформление кредита, но и досрочное снятие денег с вклада, переводы или покупки на крупные суммы. Кроме того, клиенты смогут установить специальные методы подтверждения для важных операций – например, подтверждение по отпечатку пальца или по NFC. Это позволит им усилить контроль за своими финансами и минимизировать риски мошенничества в онлайне", - подытожил Горшков.
ВТБ назвал сроки "кредитного ренессанса" в розничном сегменте