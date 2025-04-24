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Глава ВТБ сделал прогноз по уровню ключевой ставки ЦБ

Глава ВТБ сделал прогноз по уровню ключевой ставки ЦБ - 24.04.2025, ПРАЙМ

Глава ВТБ сделал прогноз по уровню ключевой ставки ЦБ

Глава ВТБ Андрей Костин считает, что есть основания для снижения ключевой ставки ЦБ РФ к концу 2025 года, но на протяжении последующих двух лет она будет... | 24.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-24T11:49+0300

2025-04-24T11:49+0300

2025-04-24T12:05+0300

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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Глава ВТБ Андрей Костин считает, что есть основания для снижения ключевой ставки ЦБ РФ к концу 2025 года, но на протяжении последующих двух лет она будет оставаться все еще достаточно высокой."Наш прогноз - что ставка ключевая будет оставаться достаточно долго высокой. Мы считаем, что есть основания для того, чтобы к концу года она начала несколько снижаться, но постепенно, скажем, до 19%. И так постепенно на протяжении последующих двух лет она, на наш взгляд, будет оставаться достаточно высокой, хотя будет планомерно снижаться", - сказал он в четверг ходе бизнес-диалога с клиентами.Костин также ожидает, что Банк России сохранит ключевую ставку на уровне 21% на заседании совета директоров в пятницу."Мы пока ждем сохранения ставки. Я думаю, что она сохранится, ...но последнее слово всегда за Центральным банком. ...Но пока я не вижу причин ни в одну, ни в другую сторону двигаться", - сказал он в ходе бизнес-диалога с клиентами.Чуть ранее в четверг он отмечал, что есть основания для снижения ключевой ставки ЦБ РФ к концу 2025 года, но на протяжении последующих двух лет она будет оставаться все еще достаточно высокой. А на минувшей неделе говорил, что не видит оснований для ужесточения денежно-кредитной политики в России.В марте регулятор ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых третий раз подряд, изменив сигнал: теперь регулятор рассмотрит вопрос о повышении ставки, если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели. По итогам 2025 года регулятор прогнозирует инфляцию в России в 7-8%, ожидая ее возвращения к целевым 4% в 2026 году. Очередное заседание совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке состоится в пятницу, 25 апреля.Костин также отметил, что какое-то время россияне будут жить в условиях высокой ставки, но ЦБ РФ будет добиваться таргета по инфляции.А на минувшей неделе глава ВТБ заявлял, что не видит оснований для ужесточения денежно-кредитной политики в России.В марте регулятор ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых третий раз подряд, изменив сигнал: теперь регулятор рассмотрит вопрос о повышении ставки, если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели. По итогам 2025 года регулятор прогнозирует инфляцию в России в 7-8%, ожидая ее возвращения к целевым 4% в 2026 году. Очередное заседание совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке состоится в пятницу, 25 апреля.

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ставка, втб, банки, финансы