https://1prime.ru/20250424/vyplaty-856997340.html
Мишустин сообщил о повышении выплат по сберегательным сертификатам
Мишустин сообщил о повышении выплат по сберегательным сертификатам - 24.04.2025, ПРАЙМ
Мишустин сообщил о повышении выплат по сберегательным сертификатам
Правительство РФ планирует повысить вдвое страховые выплаты по сберегательным сертификатам до 2 миллионов 800 тысяч рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил... | 24.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-24T14:46+0300
2025-04-24T14:46+0300
2025-04-24T14:46+0300
экономика
россия
москва
михаил мишустин
выплаты
страховые выплаты
https://cdnn.1prime.ru/img/83026/78/830267804_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_afc0f9e2b572166f363d0f83b2432555.jpg
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Правительство РФ планирует повысить вдвое страховые выплаты по сберегательным сертификатам до 2 миллионов 800 тысяч рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Рассмотрим сегодня изменения в законодательство, которыми вдвое увеличим лимит страховых выплат по так называемым сберегательным сертификатам, подтверждающим вклад физического лица, либо индивидуального предпринимателя в банке на срок свыше трех лет. Возмещение по ним составит 2 миллиона 800 тысяч рублей. Рассчитываем, что предложенный инструмент заинтересует тех, кто готов вкладывать и зарабатывать внутри своей страны", - сказал Мишустин в ходе заседания правительства РФ.
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83026/78/830267804_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_48ce779b9af7e448c5bbc03d59f0cbd6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, михаил мишустин, выплаты, страховые выплаты
Экономика, РОССИЯ, МОСКВА, Михаил Мишустин, выплаты, страховые выплаты
Мишустин сообщил о повышении выплат по сберегательным сертификатам
Мишустин: страховые выплаты по сберегательным сертификатам повысят вдвое
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Правительство РФ планирует повысить вдвое страховые выплаты по сберегательным сертификатам до 2 миллионов 800 тысяч рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Рассмотрим сегодня изменения в законодательство, которыми вдвое увеличим лимит страховых выплат по так называемым сберегательным сертификатам, подтверждающим вклад физического лица, либо индивидуального предпринимателя в банке на срок свыше трех лет. Возмещение по ним составит 2 миллиона 800 тысяч рублей. Рассчитываем, что предложенный инструмент заинтересует тех, кто готов вкладывать и зарабатывать внутри своей страны", - сказал Мишустин в ходе заседания правительства РФ.