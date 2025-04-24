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Мишустин сообщил о повышении выплат по сберегательным сертификатам

Мишустин сообщил о повышении выплат по сберегательным сертификатам - 24.04.2025, ПРАЙМ

Мишустин сообщил о повышении выплат по сберегательным сертификатам

Правительство РФ планирует повысить вдвое страховые выплаты по сберегательным сертификатам до 2 миллионов 800 тысяч рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил... | 24.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-24T14:46+0300

2025-04-24T14:46+0300

2025-04-24T14:46+0300

экономика

россия

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михаил мишустин

выплаты

страховые выплаты

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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Правительство РФ планирует повысить вдвое страховые выплаты по сберегательным сертификатам до 2 миллионов 800 тысяч рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Рассмотрим сегодня изменения в законодательство, которыми вдвое увеличим лимит страховых выплат по так называемым сберегательным сертификатам, подтверждающим вклад физического лица, либо индивидуального предпринимателя в банке на срок свыше трех лет. Возмещение по ним составит 2 миллиона 800 тысяч рублей. Рассчитываем, что предложенный инструмент заинтересует тех, кто готов вкладывать и зарабатывать внутри своей страны", - сказал Мишустин в ходе заседания правительства РФ.

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