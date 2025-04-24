Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Зеленский сорвал консультации по Украине в Лондоне, заявила Захарова - 24.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250424/zakharova-856987326.html
Зеленский сорвал консультации по Украине в Лондоне, заявила Захарова
Зеленский сорвал консультации по Украине в Лондоне, заявила Захарова - 24.04.2025, ПРАЙМ
Зеленский сорвал консультации по Украине в Лондоне, заявила Захарова
Глава киевского режима Владимир Зеленский сорвал переговоры по Украине в Лондоне, подтвердив курс Киева на торпедирование наметившегося мирного процесса,... | 24.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-24T11:24+0300
2025-04-24T11:24+0300
политика
киев
москва
украина
владимир зеленский
мария захарова
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/08/841240829_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_912ea37816774f8c4eaa7d9f9ac58f61.jpg
МОСКВА, 24 апр – ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский сорвал переговоры по Украине в Лондоне, подтвердив курс Киева на торпедирование наметившегося мирного процесса, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Если называть вещи своими именами, Зеленский сорвал лондонский раунд консультаций, убедительно подтвердив намерение Банковой любой ценой торпедировать наметившийся мирный процесс", - сказала она в ходе брифинга. По словам Захаровой, ровно так же Киев издевался над Минскими соглашениями и пасхальным перемирием, срывал мораторий на удары по энергообъектам, переговоры в Стамбуле. Дипломат также отметила, что влова Владимира Зеленского о непризнании Крыма российским вновь показали недоговороспособность Киева."Подобный шизофренический подход киевского режима вновь показал абсолютную недоговороспособность, безответственность, стремление продолжать эту бойню до последнего украинца, не считаясь ни с какими жертвами", - заметила она.Дипломат подчеркнула, что Киев сорвал пасхальное перемирие, как будто старался подставить США, используя американское оружие в ходе него. Она добавила, что, по данным российского министерства обороны, за 30 часов было зафиксировано 4900 нарушений со стороны ВСУ.
https://1prime.ru/20250424/zelenskiy-856981659.html
киев
москва
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/08/841240829_332:0:3000:2001_1920x0_80_0_0_052afe51bc91ce934604b559379b32f5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
киев, москва, украина, владимир зеленский, мария захарова, мид рф
Политика, Киев, МОСКВА, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Мария Захарова, МИД РФ
11:24 24.04.2025
 
Зеленский сорвал консультации по Украине в Лондоне, заявила Захарова

Захарова: Зеленский сорвал лондонский раунд консультаций по Украине

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2025
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 апр – ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский сорвал переговоры по Украине в Лондоне, подтвердив курс Киева на торпедирование наметившегося мирного процесса, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Если называть вещи своими именами, Зеленский сорвал лондонский раунд консультаций, убедительно подтвердив намерение Банковой любой ценой торпедировать наметившийся мирный процесс", - сказала она в ходе брифинга.
По словам Захаровой, ровно так же Киев издевался над Минскими соглашениями и пасхальным перемирием, срывал мораторий на удары по энергообъектам, переговоры в Стамбуле. Дипломат также отметила, что влова Владимира Зеленского о непризнании Крыма российским вновь показали недоговороспособность Киева.
"Подобный шизофренический подход киевского режима вновь показал абсолютную недоговороспособность, безответственность, стремление продолжать эту бойню до последнего украинца, не считаясь ни с какими жертвами", - заметила она.
Дипломат подчеркнула, что Киев сорвал пасхальное перемирие, как будто старался подставить США, используя американское оружие в ходе него. Она добавила, что, по данным российского министерства обороны, за 30 часов было зафиксировано 4900 нарушений со стороны ВСУ.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2025
"На тысячу кусков". На Западе раскрыли, что произошло с Зеленским
09:00
 
ПолитикаКиевМОСКВАУКРАИНАВладимир ЗеленскийМария ЗахароваМИД РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала