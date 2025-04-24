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Зеленский сорвал консультации по Украине в Лондоне, заявила Захарова
Зеленский сорвал консультации по Украине в Лондоне, заявила Захарова - 24.04.2025, ПРАЙМ
Зеленский сорвал консультации по Украине в Лондоне, заявила Захарова
Глава киевского режима Владимир Зеленский сорвал переговоры по Украине в Лондоне, подтвердив курс Киева на торпедирование наметившегося мирного процесса,... | 24.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-24T11:24+0300
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МОСКВА, 24 апр – ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский сорвал переговоры по Украине в Лондоне, подтвердив курс Киева на торпедирование наметившегося мирного процесса, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Если называть вещи своими именами, Зеленский сорвал лондонский раунд консультаций, убедительно подтвердив намерение Банковой любой ценой торпедировать наметившийся мирный процесс", - сказала она в ходе брифинга. По словам Захаровой, ровно так же Киев издевался над Минскими соглашениями и пасхальным перемирием, срывал мораторий на удары по энергообъектам, переговоры в Стамбуле. Дипломат также отметила, что влова Владимира Зеленского о непризнании Крыма российским вновь показали недоговороспособность Киева."Подобный шизофренический подход киевского режима вновь показал абсолютную недоговороспособность, безответственность, стремление продолжать эту бойню до последнего украинца, не считаясь ни с какими жертвами", - заметила она.Дипломат подчеркнула, что Киев сорвал пасхальное перемирие, как будто старался подставить США, используя американское оружие в ходе него. Она добавила, что, по данным российского министерства обороны, за 30 часов было зафиксировано 4900 нарушений со стороны ВСУ.
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киев, москва, украина, владимир зеленский, мария захарова, мид рф
Политика, Киев, МОСКВА, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Мария Захарова, МИД РФ
Зеленский сорвал консультации по Украине в Лондоне, заявила Захарова
Захарова: Зеленский сорвал лондонский раунд консультаций по Украине
МОСКВА, 24 апр – ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский сорвал переговоры по Украине в Лондоне, подтвердив курс Киева на торпедирование наметившегося мирного процесса, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Если называть вещи своими именами, Зеленский сорвал лондонский раунд консультаций, убедительно подтвердив намерение Банковой любой ценой торпедировать наметившийся мирный процесс", - сказала она в ходе брифинга.
По словам Захаровой, ровно так же Киев издевался над Минскими соглашениями и пасхальным перемирием, срывал мораторий на удары по энергообъектам, переговоры в Стамбуле. Дипломат также отметила, что влова Владимира Зеленского о непризнании Крыма российским вновь показали недоговороспособность Киева.
"Подобный шизофренический подход киевского режима вновь показал абсолютную недоговороспособность, безответственность, стремление продолжать эту бойню до последнего украинца, не считаясь ни с какими жертвами", - заметила она.
Дипломат подчеркнула, что Киев сорвал пасхальное перемирие, как будто старался подставить США, используя американское оружие в ходе него. Она добавила, что, по данным российского министерства обороны, за 30 часов было зафиксировано 4900 нарушений со стороны ВСУ.
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