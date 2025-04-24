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В МИД ответили на вопрос о посредничестве ООН в украинском кризисе

В МИД ответили на вопрос о посредничестве ООН в украинском кризисе - 24.04.2025, ПРАЙМ

В МИД ответили на вопрос о посредничестве ООН в украинском кризисе

Говорить о потенциальном посредничестве ООН в урегулировании украинского кризиса было бы странно, учитывая двойные стандарты чиновников организации и их... | 24.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-24T12:02+0300

2025-04-24T12:02+0300

2025-04-24T12:02+0300

политика

мария захарова

владимир зеленский

оон

мид рф

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МОСКВА, 24 апр – ПРАЙМ. Говорить о потенциальном посредничестве ООН в урегулировании украинского кризиса было бы странно, учитывая двойные стандарты чиновников организации и их политическую вовлеченность. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Говорить о потенциальной посреднической роли секретариата ООН в украинском кризисе как-то даже странно", - отметила дипломат.По словам Захаровой, поведение генсека ООН и его чиновников не стыкуется с уставом организации, требующим соблюдения принципа беспристрастности вокруг конфликта. "Раз за разом (генсек ООН Антониу) Гутерреш и его подчиненные не только превышают свои полномочия, но и фактически встраиваются в русофобский фронт. Сожалеем, что ооновские служащие предпочитают выступать в роли проводников западной пропаганды и участвуют таким образом в давлении на государства-члены", - добавила она. Ранее Захарова отмечала, что Гутерреш в нарушение устава ООН продолжает покрывать действия Владимира Зеленского и киевского режима.

https://1prime.ru/20250424/zakharova-856987326.html

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мария захарова, владимир зеленский, оон, мид рф