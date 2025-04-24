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В МИД ответили на вопрос о посредничестве ООН в украинском кризисе - 24.04.2025, ПРАЙМ
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В МИД ответили на вопрос о посредничестве ООН в украинском кризисе
В МИД ответили на вопрос о посредничестве ООН в украинском кризисе - 24.04.2025, ПРАЙМ
В МИД ответили на вопрос о посредничестве ООН в украинском кризисе
Говорить о потенциальном посредничестве ООН в урегулировании украинского кризиса было бы странно, учитывая двойные стандарты чиновников организации и их... | 24.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-24T12:02+0300
2025-04-24T12:02+0300
политика
мария захарова
владимир зеленский
оон
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МОСКВА, 24 апр – ПРАЙМ. Говорить о потенциальном посредничестве ООН в урегулировании украинского кризиса было бы странно, учитывая двойные стандарты чиновников организации и их политическую вовлеченность. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Говорить о потенциальной посреднической роли секретариата ООН в украинском кризисе как-то даже странно", - отметила дипломат.По словам Захаровой, поведение генсека ООН и его чиновников не стыкуется с уставом организации, требующим соблюдения принципа беспристрастности вокруг конфликта. "Раз за разом (генсек ООН Антониу) Гутерреш и его подчиненные не только превышают свои полномочия, но и фактически встраиваются в русофобский фронт. Сожалеем, что ооновские служащие предпочитают выступать в роли проводников западной пропаганды и участвуют таким образом в давлении на государства-члены", - добавила она. Ранее Захарова отмечала, что Гутерреш в нарушение устава ООН продолжает покрывать действия Владимира Зеленского и киевского режима.
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мария захарова, владимир зеленский, оон, мид рф
Политика, Мария Захарова, Владимир Зеленский, ООН, МИД РФ
12:02 24.04.2025
 
В МИД ответили на вопрос о посредничестве ООН в украинском кризисе

Захарова: говорить о посредничестве ООН в украинском кризисе было бы странно

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 24 апр – ПРАЙМ. Говорить о потенциальном посредничестве ООН в урегулировании украинского кризиса было бы странно, учитывая двойные стандарты чиновников организации и их политическую вовлеченность. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Говорить о потенциальной посреднической роли секретариата ООН в украинском кризисе как-то даже странно", - отметила дипломат.
По словам Захаровой, поведение генсека ООН и его чиновников не стыкуется с уставом организации, требующим соблюдения принципа беспристрастности вокруг конфликта.
"Раз за разом (генсек ООН Антониу) Гутерреш и его подчиненные не только превышают свои полномочия, но и фактически встраиваются в русофобский фронт. Сожалеем, что ооновские служащие предпочитают выступать в роли проводников западной пропаганды и участвуют таким образом в давлении на государства-члены", - добавила она.
Ранее Захарова отмечала, что Гутерреш в нарушение устава ООН продолжает покрывать действия Владимира Зеленского и киевского режима.
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ПолитикаМария ЗахароваВладимир ЗеленскийООНМИД РФ
 
 
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