https://1prime.ru/20250424/zakharova-856989042.html
В МИД ответили на вопрос о посредничестве ООН в украинском кризисе
В МИД ответили на вопрос о посредничестве ООН в украинском кризисе - 24.04.2025, ПРАЙМ
В МИД ответили на вопрос о посредничестве ООН в украинском кризисе
Говорить о потенциальном посредничестве ООН в урегулировании украинского кризиса было бы странно, учитывая двойные стандарты чиновников организации и их... | 24.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-24T12:02+0300
2025-04-24T12:02+0300
2025-04-24T12:02+0300
политика
мария захарова
владимир зеленский
оон
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/63/842946370_0:178:3009:1870_1920x0_80_0_0_75bf64f9135bcd184d5f32399d3e2208.jpg
МОСКВА, 24 апр – ПРАЙМ. Говорить о потенциальном посредничестве ООН в урегулировании украинского кризиса было бы странно, учитывая двойные стандарты чиновников организации и их политическую вовлеченность. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Говорить о потенциальной посреднической роли секретариата ООН в украинском кризисе как-то даже странно", - отметила дипломат.По словам Захаровой, поведение генсека ООН и его чиновников не стыкуется с уставом организации, требующим соблюдения принципа беспристрастности вокруг конфликта. "Раз за разом (генсек ООН Антониу) Гутерреш и его подчиненные не только превышают свои полномочия, но и фактически встраиваются в русофобский фронт. Сожалеем, что ооновские служащие предпочитают выступать в роли проводников западной пропаганды и участвуют таким образом в давлении на государства-члены", - добавила она. Ранее Захарова отмечала, что Гутерреш в нарушение устава ООН продолжает покрывать действия Владимира Зеленского и киевского режима.
https://1prime.ru/20250424/zakharova-856987326.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/63/842946370_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_30d95872ea87186f1e8c2a9158285832.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мария захарова, владимир зеленский, оон, мид рф
Политика, Мария Захарова, Владимир Зеленский, ООН, МИД РФ
В МИД ответили на вопрос о посредничестве ООН в украинском кризисе
Захарова: говорить о посредничестве ООН в украинском кризисе было бы странно
МОСКВА, 24 апр – ПРАЙМ. Говорить о потенциальном посредничестве ООН в урегулировании украинского кризиса было бы странно, учитывая двойные стандарты чиновников организации и их политическую вовлеченность. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Говорить о потенциальной посреднической роли секретариата ООН в украинском кризисе как-то даже странно", - отметила дипломат.
По словам Захаровой, поведение генсека ООН и его чиновников не стыкуется с уставом организации, требующим соблюдения принципа беспристрастности вокруг конфликта.
"Раз за разом (генсек ООН Антониу) Гутерреш и его подчиненные не только превышают свои полномочия, но и фактически встраиваются в русофобский фронт. Сожалеем, что ооновские служащие предпочитают выступать в роли проводников западной пропаганды и участвуют таким образом в давлении на государства-члены", - добавила она.
Ранее Захарова отмечала, что Гутерреш в нарушение устава ООН продолжает покрывать действия Владимира Зеленского и киевского режима.
Зеленский сорвал консультации по Украине в Лондоне, заявила Захарова