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Захарова рекомендовала Западу расплатиться со странами Африки

Захарова рекомендовала Западу расплатиться со странами Африки - 24.04.2025, ПРАЙМ

Захарова рекомендовала Западу расплатиться со странами Африки

Коллективному Западу после решения собственных проблем было бы неплохо и морально, и финансово расплатиться со странами Африки, заявила официальный... | 24.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-24T14:57+0300

2025-04-24T14:57+0300

2025-04-24T14:57+0300

россия

запад

африка

мария захарова

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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Коллективному Западу после решения собственных проблем было бы неплохо и морально, и финансово расплатиться со странами Африки, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Им (коллективному Западу - ред.) сейчас надо решать собственные проблемы, а потом неплохо было бы расплатиться и с моральной точки зрения, и с финансово-экономической за то, что они сотворили на протяжении столетий с целым рядом стран континента", - сказала Захарова на IV Форуме "Россия-Африка: что дальше?" и I Форуме молодых дипломатов "Россия-Африка". Она добавила, что Россия разделяет приверженность принципу суверенного равенства государств, невмешательства в их внутренние дела. "Потенциал для развития сотрудничества России со странам Африки огромен, есть взаимный настрой его реализовать. Есть перспективные форматы, которые представляют из себя независимые от Запада платформы многопланового взаимодействия", - подчеркнула Захарова. По ее мнению, самое важное заключается в том, что Россия и Африка воспринимают друг друга как равноправных партнеров в отличие от западного мирового меньшинства, который привык рассматривать африканский континент как свою ресурсную базу.

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запад

африка

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россия, запад, африка, мария захарова