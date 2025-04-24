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Захарова рекомендовала Западу расплатиться со странами Африки - 24.04.2025, ПРАЙМ
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Захарова рекомендовала Западу расплатиться со странами Африки
Захарова рекомендовала Западу расплатиться со странами Африки - 24.04.2025, ПРАЙМ
Захарова рекомендовала Западу расплатиться со странами Африки
Коллективному Западу после решения собственных проблем было бы неплохо и морально, и финансово расплатиться со странами Африки, заявила официальный... | 24.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-24T14:57+0300
2025-04-24T14:57+0300
россия
запад
африка
мария захарова
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Коллективному Западу после решения собственных проблем было бы неплохо и морально, и финансово расплатиться со странами Африки, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Им (коллективному Западу - ред.) сейчас надо решать собственные проблемы, а потом неплохо было бы расплатиться и с моральной точки зрения, и с финансово-экономической за то, что они сотворили на протяжении столетий с целым рядом стран континента", - сказала Захарова на IV Форуме "Россия-Африка: что дальше?" и I Форуме молодых дипломатов "Россия-Африка". Она добавила, что Россия разделяет приверженность принципу суверенного равенства государств, невмешательства в их внутренние дела. "Потенциал для развития сотрудничества России со странам Африки огромен, есть взаимный настрой его реализовать. Есть перспективные форматы, которые представляют из себя независимые от Запада платформы многопланового взаимодействия", - подчеркнула Захарова. По ее мнению, самое важное заключается в том, что Россия и Африка воспринимают друг друга как равноправных партнеров в отличие от западного мирового меньшинства, который привык рассматривать африканский континент как свою ресурсную базу.
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запад
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россия, запад, африка, мария захарова
РОССИЯ, ЗАПАД, АФРИКА, Мария Захарова
14:57 24.04.2025
 
Захарова рекомендовала Западу расплатиться со странами Африки

Захарова: коллективному Западу было бы неплохо расплатиться со странами Африки

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Коллективному Западу после решения собственных проблем было бы неплохо и морально, и финансово расплатиться со странами Африки, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Им (коллективному Западу - ред.) сейчас надо решать собственные проблемы, а потом неплохо было бы расплатиться и с моральной точки зрения, и с финансово-экономической за то, что они сотворили на протяжении столетий с целым рядом стран континента", - сказала Захарова на IV Форуме "Россия-Африка: что дальше?" и I Форуме молодых дипломатов "Россия-Африка".
Она добавила, что Россия разделяет приверженность принципу суверенного равенства государств, невмешательства в их внутренние дела.
"Потенциал для развития сотрудничества России со странам Африки огромен, есть взаимный настрой его реализовать. Есть перспективные форматы, которые представляют из себя независимые от Запада платформы многопланового взаимодействия", - подчеркнула Захарова.
По ее мнению, самое важное заключается в том, что Россия и Африка воспринимают друг друга как равноправных партнеров в отличие от западного мирового меньшинства, который привык рассматривать африканский континент как свою ресурсную базу.
Москва - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2025
МИД предостерег Японию от участия в экспериментах с активами России
12:45
 
РОССИЯЗАПАДАФРИКАМария Захарова
 
 
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