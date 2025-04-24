https://1prime.ru/20250424/zakharova-856997700.html
Захарова рекомендовала Западу расплатиться со странами Африки
Захарова рекомендовала Западу расплатиться со странами Африки - 24.04.2025, ПРАЙМ
Захарова рекомендовала Западу расплатиться со странами Африки
Коллективному Западу после решения собственных проблем было бы неплохо и морально, и финансово расплатиться со странами Африки, заявила официальный... | 24.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-24T14:57+0300
2025-04-24T14:57+0300
2025-04-24T14:57+0300
россия
запад
африка
мария захарова
https://cdnn.1prime.ru/img/84234/30/842343064_0:0:3025:1702_1920x0_80_0_0_33724f0e7e1beecafba1fe7f18efe5dd.jpg
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Коллективному Западу после решения собственных проблем было бы неплохо и морально, и финансово расплатиться со странами Африки, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Им (коллективному Западу - ред.) сейчас надо решать собственные проблемы, а потом неплохо было бы расплатиться и с моральной точки зрения, и с финансово-экономической за то, что они сотворили на протяжении столетий с целым рядом стран континента", - сказала Захарова на IV Форуме "Россия-Африка: что дальше?" и I Форуме молодых дипломатов "Россия-Африка". Она добавила, что Россия разделяет приверженность принципу суверенного равенства государств, невмешательства в их внутренние дела. "Потенциал для развития сотрудничества России со странам Африки огромен, есть взаимный настрой его реализовать. Есть перспективные форматы, которые представляют из себя независимые от Запада платформы многопланового взаимодействия", - подчеркнула Захарова. По ее мнению, самое важное заключается в том, что Россия и Африка воспринимают друг друга как равноправных партнеров в отличие от западного мирового меньшинства, который привык рассматривать африканский континент как свою ресурсную базу.
https://1prime.ru/20250424/aktivy-856991366.html
запад
африка
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84234/30/842343064_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_2b05ffa3584e8013f5258dd160270001.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, запад, африка, мария захарова
РОССИЯ, ЗАПАД, АФРИКА, Мария Захарова
Захарова рекомендовала Западу расплатиться со странами Африки
Захарова: коллективному Западу было бы неплохо расплатиться со странами Африки
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Коллективному Западу после решения собственных проблем было бы неплохо и морально, и финансово расплатиться со странами Африки, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Им (коллективному Западу - ред.) сейчас надо решать собственные проблемы, а потом неплохо было бы расплатиться и с моральной точки зрения, и с финансово-экономической за то, что они сотворили на протяжении столетий с целым рядом стран континента", - сказала Захарова на IV Форуме "Россия-Африка: что дальше?" и I Форуме молодых дипломатов "Россия-Африка".
Она добавила, что Россия разделяет приверженность принципу суверенного равенства государств, невмешательства в их внутренние дела.
"Потенциал для развития сотрудничества России со странам Африки огромен, есть взаимный настрой его реализовать. Есть перспективные форматы, которые представляют из себя независимые от Запада платформы многопланового взаимодействия", - подчеркнула Захарова.
По ее мнению, самое важное заключается в том, что Россия и Африка воспринимают друг друга как равноправных партнеров в отличие от западного мирового меньшинства, который привык рассматривать африканский континент как свою ресурсную базу.
МИД предостерег Японию от участия в экспериментах с активами России