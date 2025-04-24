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Зеленский опубликовал издевательский пост после критики Трампа - 24.04.2025, ПРАЙМ
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Зеленский опубликовал издевательский пост после критики Трампа
Зеленский опубликовал издевательский пост после критики Трампа - 24.04.2025, ПРАЙМ
Зеленский опубликовал издевательский пост после критики Трампа
Владимир Зеленский опубликовал издевательский пост после критики со стороны президента США Дональда Трампа на тему Крыма, уже после замечаний американского... | 24.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-24T00:56+0300
2025-04-24T00:56+0300
экономика
общество
мировая экономика
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владимир зеленский
дональд трамп
кит келлог
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Владимир Зеленский опубликовал издевательский пост после критики со стороны президента США Дональда Трампа на тему Крыма, уже после замечаний американского президента Зеленский вновь стал спорить с Трампом и его посредническими идеями. Газета Washington Post в среду сообщила, что США в гневе из-за нежелания Украины принимать предложения об уступке территорий и того, что киевский режим предпочитает сначала обсудить полное прекращение огня, а потом все остальное. Во вторник газета писала, что США на встрече по урегулированию украинского конфликта в Лондоне собирались предложить европейским странам и Украине признать Крым российским, при этом союзники киевского режима надеялись в обмен получить гарантии безопасности для Украины. Трамп в среду раскритиковал заявления Зеленского об отказе признавать Крым российским, отметив, что это вредит мирным переговорам с Россией. Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на источник сообщало, что украинская делегация проведет встречу в Лондоне со спецпосланником президента США Китом Келлогом. "Американская сторона (на переговорах в Лондоне в среду - ред.) поделилась своим видением. Украина и другие европейцы представили свои предложения. И мы надеемся, что именно такая совместная работа приведет к продолжительному миру. Мы благодарны партнерам. Украина всегда будет действовать в соответствии со своей конституцией, и мы абсолютно уверены, что наши партнеры, в том числе США, будут действовать в соответствии со своими сильными решениями", - написал Зеленский на своей странице в соцсети X, сопроводив публикацию скриншотом "Крымской декларации" США от июля 2018 года, в которой бывший госсекретарем во время первого срока Трампа Майк Помпео заявил, что Вашингтон не признает Крым частью России и не отменит санкции, введенные из-за присоединения полуострова. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Украину в этом вопросе. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как подчеркнул президент РФ Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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192
40
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общество , мировая экономика, крым, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, кит келлог, washington post, оон
Экономика, Общество , Мировая экономика, КРЫМ, УКРАИНА, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Кит Келлог, Washington Post, ООН
00:56 24.04.2025
 
Зеленский опубликовал издевательский пост после критики Трампа

Зеленский опубликовал издевательский пост после критики Трампа на тему Крыма

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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Владимир Зеленский опубликовал издевательский пост после критики со стороны президента США Дональда Трампа на тему Крыма, уже после замечаний американского президента Зеленский вновь стал спорить с Трампом и его посредническими идеями.
Газета Washington Post в среду сообщила, что США в гневе из-за нежелания Украины принимать предложения об уступке территорий и того, что киевский режим предпочитает сначала обсудить полное прекращение огня, а потом все остальное. Во вторник газета писала, что США на встрече по урегулированию украинского конфликта в Лондоне собирались предложить европейским странам и Украине признать Крым российским, при этом союзники киевского режима надеялись в обмен получить гарантии безопасности для Украины. Трамп в среду раскритиковал заявления Зеленского об отказе признавать Крым российским, отметив, что это вредит мирным переговорам с Россией. Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на источник сообщало, что украинская делегация проведет встречу в Лондоне со спецпосланником президента США Китом Келлогом.
"Американская сторона (на переговорах в Лондоне в среду - ред.) поделилась своим видением. Украина и другие европейцы представили свои предложения. И мы надеемся, что именно такая совместная работа приведет к продолжительному миру. Мы благодарны партнерам. Украина всегда будет действовать в соответствии со своей конституцией, и мы абсолютно уверены, что наши партнеры, в том числе США, будут действовать в соответствии со своими сильными решениями", - написал Зеленский на своей странице в соцсети X, сопроводив публикацию скриншотом "Крымской декларации" США от июля 2018 года, в которой бывший госсекретарем во время первого срока Трампа Майк Помпео заявил, что Вашингтон не признает Крым частью России и не отменит санкции, введенные из-за присоединения полуострова.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Украину в этом вопросе. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как подчеркнул президент РФ Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.
 
ЭкономикаОбществоМировая экономикаКРЫМУКРАИНАСШАВладимир ЗеленскийДональд ТрампКит КеллогWashington PostООН
 
 
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