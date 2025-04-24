https://1prime.ru/20250424/zelenskij-856975182.html
Зеленский опубликовал издевательский пост после критики Трампа
Зеленский опубликовал издевательский пост после критики Трампа - 24.04.2025, ПРАЙМ
Зеленский опубликовал издевательский пост после критики Трампа
Владимир Зеленский опубликовал издевательский пост после критики со стороны президента США Дональда Трампа на тему Крыма, уже после замечаний американского... | 24.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-24T00:56+0300
2025-04-24T00:56+0300
2025-04-24T00:56+0300
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Владимир Зеленский опубликовал издевательский пост после критики со стороны президента США Дональда Трампа на тему Крыма, уже после замечаний американского президента Зеленский вновь стал спорить с Трампом и его посредническими идеями.
Газета Washington Post в среду сообщила, что США в гневе из-за нежелания Украины принимать предложения об уступке территорий и того, что киевский режим предпочитает сначала обсудить полное прекращение огня, а потом все остальное. Во вторник газета писала, что США на встрече по урегулированию украинского конфликта в Лондоне собирались предложить европейским странам и Украине признать Крым российским, при этом союзники киевского режима надеялись в обмен получить гарантии безопасности для Украины. Трамп в среду раскритиковал заявления Зеленского об отказе признавать Крым российским, отметив, что это вредит мирным переговорам с Россией. Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на источник сообщало, что украинская делегация проведет встречу в Лондоне со спецпосланником президента США Китом Келлогом.
"Американская сторона (на переговорах в Лондоне в среду - ред.) поделилась своим видением. Украина и другие европейцы представили свои предложения. И мы надеемся, что именно такая совместная работа приведет к продолжительному миру. Мы благодарны партнерам. Украина всегда будет действовать в соответствии со своей конституцией, и мы абсолютно уверены, что наши партнеры, в том числе США, будут действовать в соответствии со своими сильными решениями", - написал Зеленский на своей странице в соцсети X, сопроводив публикацию скриншотом "Крымской декларации" США от июля 2018 года, в которой бывший госсекретарем во время первого срока Трампа Майк Помпео заявил, что Вашингтон не признает Крым частью России и не отменит санкции, введенные из-за присоединения полуострова.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Украину в этом вопросе. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как подчеркнул президент РФ Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.
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общество , мировая экономика, крым, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, кит келлог, washington post, оон
Экономика, Общество , Мировая экономика, КРЫМ, УКРАИНА, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Кит Келлог, Washington Post, ООН
Зеленский опубликовал издевательский пост после критики Трампа
Зеленский опубликовал издевательский пост после критики Трампа на тему Крыма
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Владимир Зеленский опубликовал издевательский пост после критики со стороны президента США Дональда Трампа на тему Крыма, уже после замечаний американского президента Зеленский вновь стал спорить с Трампом и его посредническими идеями.
Газета Washington Post в среду сообщила, что США в гневе из-за нежелания Украины принимать предложения об уступке территорий и того, что киевский режим предпочитает сначала обсудить полное прекращение огня, а потом все остальное. Во вторник газета писала, что США на встрече по урегулированию украинского конфликта в Лондоне собирались предложить европейским странам и Украине признать Крым российским, при этом союзники киевского режима надеялись в обмен получить гарантии безопасности для Украины. Трамп в среду раскритиковал заявления Зеленского об отказе признавать Крым российским, отметив, что это вредит мирным переговорам с Россией. Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на источник сообщало, что украинская делегация проведет встречу в Лондоне со спецпосланником президента США Китом Келлогом.
"Американская сторона (на переговорах в Лондоне в среду - ред.) поделилась своим видением. Украина и другие европейцы представили свои предложения. И мы надеемся, что именно такая совместная работа приведет к продолжительному миру. Мы благодарны партнерам. Украина всегда будет действовать в соответствии со своей конституцией, и мы абсолютно уверены, что наши партнеры, в том числе США, будут действовать в соответствии со своими сильными решениями", - написал Зеленский на своей странице в соцсети X, сопроводив публикацию скриншотом "Крымской декларации" США от июля 2018 года, в которой бывший госсекретарем во время первого срока Трампа Майк Помпео заявил, что Вашингтон не признает Крым частью России и не отменит санкции, введенные из-за присоединения полуострова.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Украину в этом вопросе. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как подчеркнул президент РФ Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.